Sänger Justin Bieber und Unternehmerin Hailey Bieber liessen sich bei der Luxuswohnung nicht lumpen. Bild: keystone

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Justin und Hailey Bieber kaufen Luxuswohnung von Schweizer Architekten

Die Biebers reissen sich eine Luxuswohnung in New York unter den Nagel. Entworfen hat diese das Schweizer Architektenbüro Herzog & de Meuron.

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Beim New Yorker Sitz der Schweizer Stararchitekten Herzog & de Meuron haben Popsänger Justin Bieber und seine Ehefrau Hailey im Viertel West Village eine Eigentumswohnung gekauft. Die Kosten? Satte zwölf Millionen Dollar.

Laut dem «Wall Street Journal» liegt die Immobilie im Luxusgebäude 160 Leroy direkt am Hudson River. Grundbuchauszüge zeigen den Kauf.

2 Küchen und viel Marmor

In der Luxuswohnung gibt es vier Schlafzimmer und viereinhalb Badezimmer, wobei das Hauptbad über eine Marmorbadewanne verfügt.

Von der Badewanne aus geniesst man die Sicht auf New York. Bild: instagram/thebillionairesclub

Ausserdem gibt es zwei Küchen – eine mit viel Marmor und eine zweite aus Edelstahl für das Personal. Zum Gebäude gehören zudem ein grosser Pool und private Aufzüge. Die reichen und teils prominenten Bewohner können sich über viel Privatsphäre freuen. Dies wird besonders Justin Bieber wichtig gewesen sein, hat er doch ein nicht so rosiges Verhältnis zu den Paparazzi.

In der Küche gibt es viel Marmor. Bild: instagram/thebillionairesclub

Wie der Tages-Anzeiger schreibt, handelt es sich bei einem Nachbarn der Biebers um Milliardär Michael Rubin. Sein Penthouse kostete jedoch stolze 43.5 Millionen Dollar.

(kek)