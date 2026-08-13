sonnig24°
DE | FR
burger
Leben
People-News

Travis Kelce äussert sich erstmals zur Hochzeit mit Taylor Swift

People-News

Travis Kelce äussert sich erstmals zur Hochzeit mit Taylor Swift

Anfang Juli gaben sich der Footballstar und die Sängerin im Madison Square Garden in New York das Jawort. Nun hat Travis Kelce einen kleinen Einblick in die Feier gegeben.
13.08.2026, 08:3813.08.2026, 08:38
Jennifer Doemkes / t-online
Ein Artikel von
t-online

Seit US-Superstar Taylor Swift im Herbst 2023 ihre Beziehung mit dem American-Football-Profi Travis Kelce publik machte, warteten Fans weltweit auf eine Nachricht: die Verlobung des Paares. Im vergangenen August war es dann tatsächlich so weit. «Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten», verkündete die Sängerin bei Instagram zu mehreren Fotos des Antrags samt imposantem Ring an ihrem Finger.

SPORTS-FBN-BIANCHI-COLUMN-KC Taylor Swift and Kansas City Chiefs tight end Travis Kelce 87 walk off the field after the trophy ceremony following the Chiefs 32-29 victory over the Buffalo Bills in the ...
Travis Kelce und Taylor Swift haben kürzlich geheiratet.Bild: www.imago-images.de

Zu ihrer Hochzeit verlor Taylor Swift hingegen kein Wort, genauso wie Travis Kelce. Monatelang rankten sich die wildesten Gerüchte, am Ende bestätigte sich: Die beiden Stars heirateten im Madison Square Garden in New York mit Tausenden Gästen. Doch auch mehr als einen Monat nach der Feier gibt es weder ein offizielles Foto noch Details von dem Brautpaar.

Nun hat Travis Kelce erstmals ein paar Worte über seine Hochzeit verloren. «Es war der schönste Abend meines Lebens, und ich danke allen, die gekommen sind, mit uns gefeiert und Spass gehabt haben», sagte er am Rande eines Trainingslagers mit seinem Verein Kansas City Chiefs.

«Es war eine verrückte Nacht» und es sei «cool» gewesen, seinen Kindheitstraum in Erfüllung gehen zu sehen und in der berühmten Konzert- und Sporthalle zu heiraten, fügte er hinzu und betonte dann, dass er sich jetzt wieder auf Football konzentrieren werde.

Insgesamt kamen laut US-Medien rund tausend Gäste zu der grossen Party in New York. Gesichtet wurden vor dem Madison Square Garden unter anderem die Hollywood-Stars Selena Gomez, Hugh Grant, Ethan Hawke, Bradley Cooper und Dakota Johnson, die Popstars Ed Sheeran, Benson Boone und Camila Cabello sowie die Models Gigi Hadid und Karlie Kloss.

Mehr zum Thema:

Taylor Swift sorgt für den grössten Überraschungsmoment bei «Toy Story 5»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
«Camp Rock» kommt mit Jonas Brothers und Lovato zurück – allerdings anders als erwartet
Am Freitag erscheint ein neuer Teil der beliebten «Camp Rock»-Franchise auf Disney Plus. Wieder mit dabei: die Jonas Brothers und Demi Lovato. Diesmal aber nur noch als Nebendarsteller.
«Camp Rock» verhalf den Jonas Brothers (und auch Demi Lovato) 2008 zu ihrem grossen Durchbruch. Nun kehren sie 15 Jahre später mit einem neuen Film zurück.
Zur Story