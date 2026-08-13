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Travis Kelce äussert sich erstmals zur Hochzeit mit Taylor Swift

Anfang Juli gaben sich der Footballstar und die Sängerin im Madison Square Garden in New York das Jawort. Nun hat Travis Kelce einen kleinen Einblick in die Feier gegeben.

Jennifer Doemkes / t-online

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Seit US-Superstar Taylor Swift im Herbst 2023 ihre Beziehung mit dem American-Football-Profi Travis Kelce publik machte, warteten Fans weltweit auf eine Nachricht: die Verlobung des Paares. Im vergangenen August war es dann tatsächlich so weit. «Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten», verkündete die Sängerin bei Instagram zu mehreren Fotos des Antrags samt imposantem Ring an ihrem Finger.

Travis Kelce und Taylor Swift haben kürzlich geheiratet. Bild: www.imago-images.de

Zu ihrer Hochzeit verlor Taylor Swift hingegen kein Wort, genauso wie Travis Kelce. Monatelang rankten sich die wildesten Gerüchte, am Ende bestätigte sich: Die beiden Stars heirateten im Madison Square Garden in New York mit Tausenden Gästen. Doch auch mehr als einen Monat nach der Feier gibt es weder ein offizielles Foto noch Details von dem Brautpaar.

Nun hat Travis Kelce erstmals ein paar Worte über seine Hochzeit verloren. «Es war der schönste Abend meines Lebens, und ich danke allen, die gekommen sind, mit uns gefeiert und Spass gehabt haben», sagte er am Rande eines Trainingslagers mit seinem Verein Kansas City Chiefs.

«Es war eine verrückte Nacht» und es sei «cool» gewesen, seinen Kindheitstraum in Erfüllung gehen zu sehen und in der berühmten Konzert- und Sporthalle zu heiraten, fügte er hinzu und betonte dann, dass er sich jetzt wieder auf Football konzentrieren werde.

Insgesamt kamen laut US-Medien rund tausend Gäste zu der grossen Party in New York. Gesichtet wurden vor dem Madison Square Garden unter anderem die Hollywood-Stars Selena Gomez, Hugh Grant, Ethan Hawke, Bradley Cooper und Dakota Johnson, die Popstars Ed Sheeran, Benson Boone und Camila Cabello sowie die Models Gigi Hadid und Karlie Kloss.