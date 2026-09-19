Die Insel namens «Just Room Enough» ist Teil des Archipels der Thousand Islands, nahe Alexandria Bay im Bundesstaat New York. Bild: xbakerjarvisx via ima

Auf der kleinsten bewohnten Insel der Welt ist nur Platz für ein Haus

Im US-Bundesstaat New York liegt im Sankt-Lorenz-Strom eine winzige Insel. Sie ist bewohnt und hält einen Titel. Das dort erbaute Haus erinnert an ein Puppenhaus.

Dorothea Meadows, Nicole Glogener / t-online

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Gerade genug Platz für ein Häuschen, einen Baum und ein Kanu: Die Insel «Just Room Enough Island» (auf Deutsch: die Insel mit gerade so genug Platz) gilt als die kleinste bewohnte Insel der Welt. Hier, in einem Archipel aus rund 1'000 kleinen Inseln im Sankt-Lorenz-Strom (US-Bundesstaat New York), baute die Familie Sizeland 1950 ein kleines Cottage, das als hübsches Ferienhaus dient.

Die «Washington Post» schrieb 2010 über das Mini-Eiland sehr treffend: «Auf dem winzigen Flecken Land quetschen sich ein Haus und ein paar schmiedeeiserne Bänke dicht an die Uferkante. Ein falscher Schritt und man landet im Wasser.» Als Beobachter fragt man sich, wie die Bewohner überhaupt Bauarbeiter und Baumaschinen auf die Insel bekommen konnten.

Auf diesem Foto kann man die Lage der Insel gut erkennen. In der Mitte des Stroms verläuft in der Höhe von «Just Room Enough Island» die Grenze zwischen den USA und Kanada. Bild: xbakerjarvisx via ima

«Bishop Rock» hat keinen Bewohner mehr

Den Titel der kleinsten bewohnten Insel der Welt erhielt das Eiland erst 1982. Bis dahin galt «Bishop Rock» in Grossbritannien als Titelträger. Doch als der (bewohnte) Leuchtturm auf einer Klippe im Ärmelkanal automatisiert wurde und der Leuchtturmwärter entbehrlich war, ging der Titel an «Just Room Enough». «Bishop Rock» liegt vor den Scilly-Inseln und ist etwa doppelt so gross wie «Just Room Enough Island».

Felsen mit Leuchtturm: «Bishop Rock» im Ärmelkanal war einst bewohnt. Bild: Imago

«Just Room Enough Island» liegt im Sankt-Lorenz-Strom zwischen Heart Island und Imperial Isle, nahe der US-Grenze zu Kanada. Die Mini-Insel gehört zur Thousand-Islands-Region bei Alexandria Bay. Diese besteht aus insgesamt 1'864 Inseln, die im Sankt-Lorenz-Strom verstreut liegen. Viele davon sind genauso klein wie «Just Room Enough Island». Aufgrund ihrer geringen Grösse sind die meisten dieser Inseln nicht für Besucher zugänglich.

Kann man «Just Room Enough Island» besuchen?

Obwohl «Just Room Enough Island» immer bekannter wird, kann man die Insel nicht betreten, denn sie ist im Privatbesitz. Besucher fahren jedoch häufig mit Booten vorbei, um einen Blick auf das Häuschen zu werfen und ein Foto zu machen.

Verwendete Quellen:

secretnyc.co: Just Room Enough Island Is the Smallest Inhabited Island in the World

facebook.com: This is the smallest inhabited island in the world known as Just Enough Room Island