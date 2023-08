(Der richtige) Dacre Montgomery und seine Freundin Liv Pollock. Bild: www.imago-images.de

Frau wird um 10'000 Dollar betrogen – weil sie glaubt, Stranger-Things-Star zu daten

Vera Siebnich / watson.de

Die Fans von «Stranger Things» warten gespannt auf die fünfte Staffel, die die Serie voraussichtlich 2024 abschliessen wird. Für viele von ihnen ist es ein absoluter Traum, irgendwann mit einem der Stars persönlich Kontakt zu haben. Kein Wunder also, dass ein Fan sich ganz besonders freute, als sie plötzlich mit einem der Schauspieler Kontakt halten konnte – vermeintlich.

Doch was als spannende Unterhaltung begann, endete für die Frau in einem Albtraum. Denn die Person, mit der sie sich in einem Forum unterhalten hatte, war nicht die, für die sie sie hielt. Die Frau verlor mehrere Tausend Dollar. Nun erzählt sie ganz offen ihre Geschichte – auch, weil sie weitere potenzielle Opfer warnen möchte.

«Stranger Things»-Fan verlässt ihren Mann für Betrüger

Auf dem Youtube-Kanal «Catfished» erzählt Mckayla nun von ihren Erlebnissen. Die junge Frau ist ein grosser Fan von «Stranger Things» und alleinerziehende Mutter. Als sie eines Tages in einem Künstlerforum eine Person kennenlernt, die sich als der Schauspieler Dacre Montgomery ausgibt, ist sie begeistert. «Ich war besessen von ‹Stranger Things›», sagt sie ganz offen.

«Stranger Things» zählt zu den bekanntesten Serien auf Netflix. Bild: netflix

«Ich war erst skeptisch. Aber dann fing er an Dinge zu tun, die mich davon überzeugt haben, dass er ist, wer er ist», erklärt sie weiter. So gibt er ihr etwa vor dem Erscheinen der Serie einen Hinweis darauf, dass sein Serien-Charakter Billy Hargrove in der neuen Staffel von «Stranger Things» zu sehen sein würde. Daraufhin glaubt sie ihm, dass er Insider-Informationen haben muss.

Der angebliche Serienstar erklärt ihr, dass seine aktuelle Freundin ihn die ganze Zeit über kontrollieren würde. Ein Gefühl, das Mckayla gut nachvollziehen kann. «Mein Ex-Ehemann war genau so», sagt sie.

Nach einem Jahr hätten sie sich eingestanden, dass sie Gefühle füreinander hätten, berichtet Mckayla weiter. Der mutmassliche Schauspieler hätte ihr seine Liebe gestanden und gesagt, dass er sich von seiner Freundin getrennt habe. Noch könne er die Trennung aber nicht öffentlich machen. Gleichzeitig setzt der angebliche Dacre ihr ein Ultimatum, sich zwischen ihrem Mann und ihm zu entschieden.

Dacre Montgomery in seiner Rolle als Billy Hargrove. Bild: IMAGO / Cinema Publishers Collection

Mckayla trennt sich daraufhin innerhalb kurzer Zeit von ihrem Mann. «Ich habe meinem Mann gesagt: ‹Hör zu, das funktioniert nicht. Du lässt mich nicht ich selbst sein, du lässt mir keine Freiheit, ich glaube, du musst gehen.› Und er ging innerhalb von zwei Monaten.»

Als nächstes kündigt der angebliche Schauspieler an, sich von seiner Freundin trennen zu wollen. Da diese jedoch auch die Kontrolle über sein Konto habe, brauche er dringend Geld, um sich von seiner aktuellen Freundin trennen zu können. Mckayla schickt ihm daraufhin immer wieder Geschenkkarten, die er jedoch nicht einlöst, sondern selbst weiterverkauft, um Geld zur Verfügung zu haben. Und das nicht nur einmal. Insgesamt gibt sie eine Menge Geld für ihn aus. In dem Video sagt Mckayla:

«Wenn ich es zusammenrechne, waren es um die 10'000 Dollar.»

Die will der vorgebliche Promi ihr zwar eigentlich zurückzahlen, doch dazu kommt es nie. Den Machern von «Catfish» zufolge hat die junge Frau so circa ein Jahr lang das Leben des Betrügers finanziert. Er bittet sie sogar, einen Scheck für sie einzulösen, der sich jedoch als gefälscht erweist. Am Ende überweist sie ihm grosse Mengen ihres Ersparten in Bitcoin.

So flog der «Stranger Things»-Scammer auf

Die «Catfished»-Verantwortlichen können Mckayla schliesslich Beweise präsentieren, dass sie auf einen Scammer hereingefallen ist. Der Check entpuppt sich als Fake, viele Dinge, die der Betrüger Mckayla erzählt hat, sind schlicht haltlos. Die Schlussfolgerung: Der Betrüger hat sich Mckayla ganz gezielt ausgesucht. Er hat ihre Vorlieben und persönlichen Probleme recherchiert, um sie dazu zu bringen, ihm Geld zu überweisen.

Mckayla glaubt, dass es einen Grund gibt, warum Menschen auf Scammer hereinfallen. «Liebe bringt dich dazu, verrückte, dumme, irrationale Dinge zu tun. Und Trauma tut furchtbare Dinge mit Menschen.» Dass sie es dem Betrüger so einfach gemacht hat, erklärt sie sich mit ihrer Angst davor, verlassen zu werden.

Am Ende des Videos erklären die Verantwortlichen hinter «Catfish»: «Mckayla hat Dacres Fake-Profil blockiert und eine Pause vom Internet genommen. Sie will mehr Zeit mit ihrer Tochter verbringen. In einem nächsten Schritt wollen wir sie dazu bewegen, diesen Scam zu melden, in dem sie ihn bei der Polizei anzeigt.» Ob sie das inzwischen getan hat, bleibt allerdings offen.