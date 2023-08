«Es bricht unser Herz» – Bernsteins Kinder verteidigen Bradley Cooper nach Nasen-Kritik

Hollywood-Star Bradley Cooper verkörpert im Film «Maestro» den berühmten Dirigenten und Komponisten Leonard Bernstein, der 1990 verstorben ist. Um Bernstein akkurater darzustellen, trägt Cooper bei den Dreharbeiten zum Netflix-Film eine Nasenprothese.

Porträt von Leonard Bernstein in seinem Apartment in New York, zwischen 1946 und 1948. Bild: imago