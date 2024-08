Romy Schneider, Nathalie Delon, Mireille Darc: Alain Delon und die Frauen

Delon verteidigte sich später in einem Interview mit der Zeitung «Journal du Dimanche»: «Habe ich gesagt, dass ich eine Frau geohrfeigt habe? Ja. Ich hätte hinzufügen sollen, dass ich mehr Ohrfeigen eingesteckt als ausgeteilt habe. Ich habe in meinem Leben keine Frau belästigt.»

Wenige Monate nach dem Kennenlernen verlobt sich das Paar, heiratet aber nie. Nach rund fünf Jahren voller Höhen und Tiefen verlässt Delon Schneider – per Brief. Als sie 1968 bei «Der Swimmingpool» wieder zusammen drehen, überträgt sich das Knistern zwischen den beiden auf die Leinwand. Nach Schneiders tragischem Tod 1982 nennt Delon sie die «Liebe meines Lebens».

Ohne die Frauen in seinem Berufs- und Privatleben wäre er nur «der Schatten des Schauspielers und des Mannes» gewesen, der er war, sagte Alain Delon einmal über sich selbst. Delons wechselhaftes Liebesleben machte immer wieder Schlagzeilen. Einige der bekanntesten Frauen in Delons Leben:

