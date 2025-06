Das sind die spektakulären Bilder des Erdbeermonds

Der letzte Vollmond vor der Sonnenwende hat es in sich. Rund um den Globus fangen Fotografen die eindrücklichen Szenen ein.

Der Vollmond verursacht Schlafstörungen – so zumindest eine der geläufigsten Annahmen. Diese Nacht lohnt es sich aber, wach zu bleiben, denn der sogenannte Erdbeermond steht so tief über dem Horizont wie seit mehr als 18 Jahren nicht mehr.

Der Vollmond tritt eigentlich erst heute Abend um exakt 22.09 Uhr ein. Er ist aber schon einen Tag zuvor zu sehen, weshalb es zahlreiche spektakuläre Bilder gibt.

Daher kommt der Name Erdbeermond

Der Vollmond im Juni wird auch Erdbeermond genannt, jedoch nicht wegen seiner Farbe, sondern wegen der Erntezeit der Erdbeeren, die auf diesen Monat fällt. Er ist der letzte Vollmond vor der Sommersonnenwende und markiert damit den Beginn des astronomischen Sommers auf der Nordhalbkugel.

Momentan befinden wir uns in einer Phase des grossen Mondstillstands. In dieser Phase scheint der Vollmond besonders langsam über den Horizont zu ziehen, weshalb er tief am Horizont steht. Dieses Phänomen tritt nur alle 18,6 Jahre ein.

