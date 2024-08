Alain Delon ist tot

Alain Delon starb im Alter von 88 Jahren «friedlich in seinem Haus in Douchy» südlich von Paris. Das bestätigten seine drei Kinder Alain Fabien, Anouchka und Anthony gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP. Die Familie bittet die Öffentlichkeit, ihre Privatsphäre «in diesem äusserst schmerzhaften Moment der Trauer» zu respektieren.

Schauspiel-Legende Alain Delon im Alter von 88 Jahren gestorben. Das gab seine Familie am Sonntagmorgen bekannt.

Der Vorstoss der Ukraine in russisches Territorium hat mehr als 140'000 Menschen dazu gezwungen, aus dem Grenzgebiet zu flüchten. In der Region herrscht das «Antiterrorregime». Die Reportage aus einer russischen Stadt, die nicht mehr weiss, wie ihr geschieht.

Jeden Abend kommen sie hierher, setzen sich auf die schwarzen Stühle vor der Eingangstür des hellen Klinkerbaus. Ljubow und Jelena lehnen sich zurück und lachen manchmal so laut, dass ihre Goldzähne aufblitzen. «Hier draussen muntern wir uns gegenseitig auf», sagt die 69-jährige Jelena. «Sobald ich wieder im Zimmer bin, kommt die Trauer. Die Erinnerung an die Einschläge, an die Flucht, die zurückgelassenen Tiere.» Ljubow blickt zu Boden. «Ich kann kaum schlafen, höre die Drohnen, zucke bei jeder Sirene zusammen», sagt die 68-Jährige.