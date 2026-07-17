Ob Poutine, Fried Pickles oder Elote en vaso – wir haben die passenden Snacks zum WM-Final

Oliver Baroni Folge mir

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Welche Snacks isst du, während du ein Fussballspiel guckst? Chips, wohl? Vielleicht ein paar Dips? Oder irgendein Frischback-Dingsda aus dem Ofen?

Gut.

Und was knabberst du, wenn du ein WM-Spiel 2026 guckst, das in Kanada, Mexiko oder den USA stattfindet? Snacks aus den Gastgeberländern wären doch angesagt. Bitte sehr:

Okay, Chips & Salsa sind schon mal gesetzt, oder?

Klar sind sie das! Und falls ihr Rezepte für diverse Dips benötigt, können wir wärmstens diese Story hier empfehlen:

Dort gibt es Anleitungen für Salsa de Chile de Arbol, einen Feta-Peperoni-Dip, Mango Salsa und noch vieles mehr …

Bild: ambitious kitchen

... inklusive einem Double-Dipping-Knigge!

Okay, noch einen weiteren Dip für die Chips haben wir aber doch noch! Und zwar einen der allerbesten:

Queso fundido

Bild: Shutterstock

Eine Droge. Weil sowas von g... – sogar wenn mit jenem unsäglichen amerikanischen Velveeta-Schmelzkäse (der eigentlich gar kein Käse ist) zubereitet. Aber wir machen es hier mit frisch geriebenem Käse! Und fangen mit einer Roux an. Vamos!

Zutaten:

1 EL Butter

½ kleine Zwiebel, fein geschnitten

1–2 Serrano Chilis, entkernt und fein geschnitten

1 Jalapeño, entkernt und fein geschnitten

2 Knoblauchzehen, gehackt

1–2 EL Mehl

1,25 dl Milch

300 g frisch geriebener Käse (z.B. eine Kombination von Cheddar und mildem Tilsiter)

4 EL gehackter Koriander

2 Cherry-Tomaten, gewürfelt

80 g Sauerrahm

etwas gemahlener Kreuzkümmel

Zubereitung:

Butter in einem Topf bei mittlerer Hitze schmelzen und die Zwiebeln und Chilis darin ca. 5 Minuten anschwitzen, bis die Zwiebeln durchsichtig sind. Knoblauch dazugeben und noch 1 Minute köcheln lassen.

Mehl einrühren und die Roux 1 Minute kochen lassen.

Milch nach und nach dazugeben und auf mittlerer Flamme köcheln, dabei ständig rühren, bis die Sauce dickflüssig ist – ca. 5 Minuten. Koriander und Tomaten unterrühren.

Auf niedrige Hitze schalten und nach und nach – jeweils 2 EL aufs Mal – den Käse unter Rühren beifügen, bis vollständig geschmolzen. Wiederholen, bis der gesamte Käse hinzugefügt wurde.

Sauerrahm und Kreuzkümmel unterrühren und mit Salz abschmecken.

Weiter geht es mit ... na mit was wohl?

Cheesy Nachos

Ach, ihr wollt gar nicht dippen, sondern alles auf einer Platte durcheinander haben und davon mit den Händen essen? Geht klar.

Bild: Shutterstock

Zutaten & Toppings:

Tortilla Chips

Käse ist ein Muss (Cheddar, Fontina o.Ä., geraffelt)



Alles Weitere ist nach Belieben:

Alles Weitere ist nach Belieben: Guacamole

Tomatensalsa

Jalapeños, in Ringe geschnitten

Schwarze Oliven, in Ringe geschnitten

frische Tomaten, fein gewürfelt

Frühlingszwiebeln

Reste vom Chili con Carne von gestern

Pulled Pork

… und so weiter.

Zubereitung:

Ofengrill aufheizen (oder Umluftgrill auf 220 Grad).

Tortilla Chips auf einem Ofenblech oder in einer grossen Gratinform verteilen. 2 Minuten in der Mitte des Ofens erhitzen.

Aus dem Ofen nehmen, Toppings darauf verteilen, im oberen Bereich des Ofens erhitzen, bis der Käse geschmolzen ist; aus dem Ofen nehmen; servieren.

Ranch Dressing

Okay, spätestens jetzt müssen wir das allgegenwärtige Ranch Dressing erwähnen, das in den USA überall – aber nun wirklich überall – ist und zudem, der WM sei Dank, zu einem Meme geworden ist.

Als Salatdressing, als Topping für Pizza sogar … you name it. Das mit der Pizza ist gewiss nicht mein Ding, aber als Dip-Allrounder für Chicken Wings und Konsorten ist Ranch nun mal sehr, sehr geil.

Bild: Shutterstock

Entweder ihr bestellt euch das Fertigprodukt bei einem jener Expat-Onlineshops (oder ihr geht in jenen Buchladen in der Zürcher Innenstadt, der interessanterweise eine Auswahl britischer und amerikanischer Lebensmittel führt), … oder ihr macht eure eigene Cheat-Version (was dann eh gesünder ist) ...

Bild: Shutterstock

... und zwar ungefähr so:

Zutaten:

50 ml Buttermilch

4-5 EL Mayonnaise

4-5 EL Sauerrahm

1 Knoblauchzehe (fein gerieben oder gepresst)

Saft einer halben Zitrone

getrockneter Thymian, nach Gusto

frischer Prezzemolo (glattblättrige Petersilie), fein gehackt, nach Gusto

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zubereitung:

Mayonnaise, Sauerrahm, Buttermilch, Knoblauch und Zitronensaft in einer Schüssel glatt rühren.

Mit Thymian, Prezzemolo, Salz und Pfeffer abschmecken. Alles gut vermischen und vor dem Servieren am besten für ein paar Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen.

Und Ranch Dressing eignet sich super für:

Fried Pickle Spears

Essiggurken als Geschmacksprofil sind in den meisten westeuropäischen Gefilden noch untervertreten. Nicht so in Nordamerika, wo deren kulinarisches Potenzial längst erkannt wurde. Als Beispiel dafür hier dieser Klassiker aus den Südstaaten: panierte und frittierte Essiggurken. Sind hammer, imfall.

Zutaten:

10 grosse Essiggurken, der Länge nach geviertelt, abgetropft, trocken getupft

Raps- oder anderes Frittieröl

1–2 Handvoll Weissmehl

1/4 TL Backpulver

2–3 Handvoll Paniermehl (am besten selbst gemachtes – altes Weissbrot im Mixer)

2 Eier, leicht verquirlt

Zubereitung:

Gurken der Länge nach vierteln und auf Küchenpapier abtropfen lassen, abtupfen.

Öl in einem Topf oder in einer tiefen Pfanne auf 180 Grad erhitzen (mit Ölthermometer überprüfen).

Derweil Mehl und Backpulver mischen und in eine flache Schüssel geben. Paniermehl und Ei ebenfalls in 2 weitere separate Schüsseln geben.

Gurkenstücke einer nach dem anderen zuerst im Mehl wenden, in das Ei tauchen, gleichmässig im Paniermehl wenden und vorsichtig in das heisse Öl geben.

Gurkenstücke portionenweise frittieren, dabei wenden, bis sie knusprig und leicht goldbraun sind (3 bis 4 Minuten). Mit einem Schaumlöffel herausnehmen, auf einen mit Küchenpapier ausgelegten Teller geben und mit wenig Salz würzen.

Mit Ranch Dressing und/oder Sriracha-Mayo servieren.

Ihr könnt die ganze Chose auch mit Gurkenscheibchen machen, übrigens:

Bild: Shutterstock

Elote en vaso

Bild: Shutterstock

Auch als esquites oder Mexican street corn bekannt – Streetfood als Fussballsnack, quasi.

Zutaten:

500 g frische Maiskörner (entspricht ca. 4–5 Maiskolben) oder Süssmais aus der Dose, abgetropft

2 EL Raps- oder Olivenöl

1 kleine weisse Zwiebel, fein gehackt

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

2 Zweige frischer Koriander, grob gehackt

1 fein gehackte Jalapeño- oder Serrano-Chili, entkernt und fein gehackt

60 g Mayonnaise oder Crème fraîche

60 g Cotija-Käse (ersatzweise milder Feta oder ähnlicher Schafskäse), zerbröselt

1 grosse Limette, in Spalten geschnitten

Tajín (oder ähnliche mexikanische Chili-Mischung)

Salz nach Geschmack

Zubereitung:

In einer grossen Pfanne bei mittelhoher Hitze die Zwiebel und den Knoblauch im Öl ca. 2 bis 3 Minuten andünsten, bis die Zwiebeln weich und glasig sind.

Maiskörner und Chilis dazugeben. Unter gelegentlichem Rühren 8 bis 10 Minuten braten. Der Mais sollte an einigen Stellen leicht braun werden.

Pfanne vom Herd nehmen, den Koriander untermischen und mit etwas Salz abschmecken.

Die noch warme Maismischung auf 4 Gläser oder Schälchen verteilen. Jede Portion grosszügig mit einem Klecks Mayo, reichlich zerbröckeltem Käse, einer Prise Chilipulver und einem Spritzer frischem Limettensaft garnieren. Sofort mit einem Löffel servieren.

Supermarket Fast Fish Tacos

Bild: obi/watson

Und für die Ambitionierteren unter euch empfehle ich weiterhin meine Supermarkt-Cheat-Version vom mexikanisch-südkalifornischen Streetfood-Klassiker!

Zutaten:

White Corn Tortillas (die vom Supermarkt, die mit «Street Market» angeschrieben sind)

Panierte Fischknusperli o. Ä. aus nachhaltiger Fischerei

ein wenig Öl

Weiss- und Rotkabis, in sehr feine Streifen geschnitten

Chipotle-Crema: Die basteln wir uns zusammen aus

- Crème fraîche

- Mayonnaise

- und Chipotle-Sauce.

Jeweils ungefähr gleiche Mengen, aber grundsätzlich nach Geschmack. Mit etwas Limettensaft abschmecken.



- Crème fraîche - Mayonnaise - und Chipotle-Sauce. Jeweils ungefähr gleiche Mengen, aber grundsätzlich nach Geschmack. Mit etwas Limettensaft abschmecken. Etwas frischer Koriander, grob geschnitten

Frühlingszwiebeln, fein geschnitten, bei Bedarf

Limetten und Radieschen als Garnitur.

Zubereitung:

Nimm eine beschichtete Pfanne, etwas wenig Öl und brate die Fischfilets unter häufigem Wenden bei mittlerer Hitze, bis sie knusprig sind.

Derweil machst du die Crema: Nach Handgelenk mal Pi mischst du etwas Crème fraîche, etwas Mayonnaise, ein wenig Limettensaft und schmeckst mit genug Chipotle ab, dass sie eine gewisse Schärfe bekommt.

Etwas Kabis fein schneiden.

Fisch in der Pfanne etwas auf die Seite schieben und in der Pfanne ein paar Sekunden lang die Tortillas wärmen. Ein paar Mal wenden muss man sie.

Und dann zusammensetzen: Tortillas, gefolgt von Fischfilets, etwas Kabis, Crema und Koriander (und bei Bedarf Frühlingszwiebeln). Ein paar Spritzer Limettensaft sind auch fein.

Und weil es bei Fussball-TV-Food praktisch und schnell gehen muss, hier gleich nochmals eine Cheat-Version einer nordamerikanischen Ikone – diesmal aus Kanada:

No-Fuss Game Night Cheat Poutine

Bild: shutterstock

Spätestens jetzt werden stolze Kanadier und Kanadierinnen lautstark protestieren, dass einzig und allein ausschliesslich authentische cheese curds auf eine Poutine gehören. Und ja – sie haben recht. ABER WENN DU solchen Käsebruch (so die technische Bezeichnung für jene Frischkäsestücke, die als Vorprodukt bei der traditionellen Herstellung von Cheddar entstehen) nicht auftreiben kannst, sei dir doch bitte gestattet, auf einen halbwegs passablen Ersatz auszuweichen: Grillkäse.

Zutaten:

1 Packung (ca. 600–750 g) Tiefkühl-Pommes-frites (am besten «Extra Knusprig» oder Dick-Schnitt)

200 g Cheese Curds ... oder Halloumi oder ähnlicher Grillkäse, in bissgrosse Stücke gezupft

3 EL Butter

3 EL Weissmehl

400 ml Rindsbouillon (zubereitet aus Pulver oder Würfel)

200 ml Geflügelbouillon (Pulver oder Würfel)

1 EL Sojasauce

Schwarzer Pfeffer (frisch gemahlen)

Zubereitung: