«Aura» ist das Jugendwort 2024: Wie gut kennst du die Sprache der Jugend?

Wer will nicht so cool sein wie die Jugendlichen von heute – oder von gestern – oder von vor zehn Jahren. Du vermutlich nicht. Trotzdem darfst du heute so cool sein, ob du es nun willst oder nicht.

Elia Arianna

Liebe Quizzticle-Klasse

Heute, am Samstag, dem 19. Oktober, ist es wieder so weit, der Langenscheidt-Verlag verkündet – wie jedes Jahr seit 2008 – das «Jugendwort des Jahres». «Aura» ist das Jugendwort des Jahres 2024. Aura steht dabei für die persönliche Ausstrahlung eines Menschen.

«Aura» landete den Angaben zufolge knapp vor dem Begriff «Talahon», der einen südländisch aussehenden jungen Mann oder Jugendlichen beschreibt, der sich auf eine bestimmte Art und Weise kleidet.

Die Top 3 dieses Jahr wird vom Jugendwort «Schere heben» komplettiert. «Schere heben» wird bei Onlinespielen verwendet und drückt ein Schuldeingeständnis aus.

Welches ist dein Lieblings-Jugendwort des Jahres? Aura Akh(i) Hölle nein Talahon Schere Yurr YOLO Nein Pascal, ich denke nicht Pyrotechnik Digga(h) Ein anderes (schreib es in die Kommentare!) Abstimmen

Im Quiz dürft ihr heute 30 Jugendwörter erraten. Gesucht sind alle Podestplätze der letzten 10 Editionen. Also die jeweiligen Top 3 von 2013 bis 2023 (2019 gab es keine Ausgabe).

Also viel Spass beim Rötlen!

Und so geht's:

Nenne die 30 gesuchten Jugendwörter.

Geordnet ist jeweils nach Jahr und Platzierung. Das erste gesuchte Wort ist der Sieger von 2013, das zweite das zweitplatzierte Wort von 2013, das dritte das drittplatzierte Wort von 2013, das vierte das Sieger-Wort von 2014 und immer so weiter.

Als Hilfe bekommst du einen Hinweis.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!