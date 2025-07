Also lasst uns die Nominierten mal etwas genauer anschauen, yallah! Für alle Noobs, die nicht wissen, was sie bedeuten.

Hear me out: Die Nominierten für das Jugendwort des Jahres 2025 sind da. No cap! Und einige davon könnten euch lowkey zum Cringen bringen.

Joao Felix wechselt definitv in die Wüste +++ Okou nach Transfer-Chaos wieder in Luzern

Seltenes Naturspektakel: Wasserhosen über dem Bodensee fotografiert

Am Bodensee wurden mehrere Wasserhosen gesichtet. Während Bootsführer besorgt sind, sprechen Experten von einem harmlosen, aber seltenen Wetterphänomen.

Wie aus dem Film Twister schlängelten sich am Dienstagmorgen zwei Wirbelstürme vom Himmel zum Bodensee hinab. Während einer dieser Wirbel länger als 15 Minuten über den See schwirrte, blies es den zweiten immer wieder fort. Das Boot der Feuerwehr Friedrichshafen gerät kurz in den Wirbel und verschwindet in einer Wolke, welche die Wasserhose hinterlässt. Die Feuerwehr Friedrichshafen bestätigt die Beobachtung: «Unser Boot war für eine Ausbildung auf dem See, als die Wasserhose kam. Passiert ist aber nichts.»