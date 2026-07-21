Die Vierlinge bleiben noch im Spital. Bild: Metro North Health

Extrem selten: Frau in Australien bringt eineiige Vierlinge zur Welt

In Australien hat eine Frau vier Mädchen zur Welt gebracht. Solche natürlich empfangenen eineiigen Vierlinge sind extrem selten, erklärt das Spital.

Mehr «Leben»

Emily, Harriet, Alexa und Catherine heissen die vier Neugeborenen, die am 14. Juli im Royal Brisbane and Women's Hospital per Kaiserschnitt zur Welt gekommen sind. Das sei mit grossen Risiken verbunden, teilt das Spital mit. Doch der 34-jährigen Mutter Jenitar, die bereits vier Kinder im Alter von einem bis zehn Jahren habe, gehe es gut.

Eigentlich waren die Vierlinge komplett ungeplant, heisst es weiter. Das Paar wollte keine weiteren Kinder bekommen. Doch dann wurde Jenitar plötzlich auf natürlichem Weg schwanger. Dass es dann gleich vier neue sein würden, habe sie völlig überrascht. Eine durch natürliche Empfängnis entstandene Schwangerschaft mit Vierlingen sei extrem selten. Schätzungen zufolge passiere das bei einer von 15 Millionen Schwangerschaften. «Jenitar hat irgendwie jede Komplikation und jedes Risiko für sich und ihre Babys umgangen, um heute hier zu sein», sagte ihre zuständige Ärztin.

Da die vier Mädchen bereits in der 28. Schwangerschaftswoche zur Welt kamen, werden sie nun im Spital weiter betreut.

Dass sie plötzlich doppelt so viele Kinder haben, stellt die Eltern vor eine Herausforderung. Über ein Fundraising wollen sie nun Geld sammeln für ein Fahrzeug, das mindestens zehn Sitzplätze hat. Laut BBC kamen bisher auch bereits über 20'000 Franken zusammen. (vro)