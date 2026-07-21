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Matthias Schweighöfer spielt in «Conjuring»-Horrorfilm mit

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Welche Rolle er in der Blockbuster-Reihe spielen wird, wurde nicht bekannt.Bild: www.imago-images.de

Matthias Schweighöfer spielt in «Conjuring»-Horrorfilm mit

Matthias Schweighöfer (45) lässt sich auf Hollywoods Horror-Genre ein.
21.07.2026, 02:3421.07.2026, 02:34

Der deutsche Star wird in dem geplanten Gruselschocker «The Conjuring: First Communion» mitspielen, wie das US-Filmportal «Deadline.com» berichtete. Schweighöfer verlinkte den Bericht auf Instagram und freute sich in dem Posting: «Es ist einfach der Wahnsinn, Leute! Die News sind raus: Ich werde Teil des Horrorfilms 'The Conjuring: First Communion' sein.» Welche Rolle er in der Blockbuster-Reihe spielen wird, wurde nicht bekannt.

Regie führt der französische Filmemacher Rodrigue Huart («Transsilvanien»). Der geplante Film aus der «Conjuring»-Reihe ist eine Prequel-Folge, die im September 2027 in die Kinos kommen soll. Es geht um die Vorgeschichte des Dämonologen-Paares Lorraine und Ed Warren, das sich mit paranormalen Vorkommnissen beschäftigt.

Grusel und Dämonologen

Der Originalfilm «Conjuring – Die Heimsuchung» (2013) spielte in einem alten Farmhaus in Rhode Island, wo die Familie Perron von unheimlichen Erscheinungen terrorisiert wird. Die Parapsychologen Ed und Lorraine Warren, dargestellt von Vera Farmiga und Patrick Wilson, kommen helfend hinzu und geraten selbst in die Gruselspirale. Es folgten drei Fortsetzungen, zuletzt «Conjuring 4: Das letzte Kapitel» (2025). In der kommenden Prequel sollen Garrett Wareing und Amanda Fix die jungen Dämonologen spielen.

Der in Mecklenburg-Vorpommern geborene Schweighöfer, durch deutsche Produktionen wie «Rubbeldiekatz», «Vaterfreuden» oder «Der geilste Tag» bekannt, spielte schon in zahlreichen internationalen Produktionen mit, darunter «Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat», «Army of the Dead», «Army of Thieves», «Oppenheimer» oder «Heart of Stone». (sda/dpa)

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