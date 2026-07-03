Guy Parmelins Käppi stösst auf grosses Interesse, auch bei Nati-Trainer Murat Yakin. Bild: Instagram / Guy Parmelin

Parmelins Käppi sorgt für Schlagzeilen – jetzt ist klar, woher es kommt

Guy Parmelins rotes Cap sorgt in der Schweiz für Begeisterung. Die trendige Kopfbedeckung hat bereits erste Nachahmer auf den Plan gerufen – entsprechende Modelle sind bereits online erhältlich.

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Guy Parmelin ist nicht gerade als Trendsetter bekannt. Seit dem Algerien-Schweiz-Spiel hat sich dies geändert. Beim Sechzehntelfinal trug er eine rote Cap mit dem Aufdruck «Switzerland Great Since 1291». Das ganze Design erinnert an Donald Trumps geliebte «Make America Great Again»-Kappe.

Viele fragen sich nun, wo Parmelin das gute Stück herhat und wo man es vielleicht gar nachshoppen kann. Die Frage nach der Herkunft ist nun geklärt. Es war ein Geschenk, erklärt Urs Wiedmer, der Kommunikationschef des SVP-Bundesrats, auf Anfrage von «20 Minuten»: «Bundespräsident Parmelin hat diesen Hut vor längerer Zeit als Geschenk erhalten. Er hat sich entschieden, diesen heute als rot-weissen Fanartikel zu tragen.» Produziert wurde es bereits während Trumps erster Amtszeit und wurde von Präsenz Schweiz, der Abteilung für Landeskommunikation im Aussendepartement, in Schweizer Botschaften verteilt, schreibt «Blick».

Auf Linkedin kommentierte ein User, dass das Cap zwischen 2017 und 2018 vom damaligen Schweizer Botschafter in Neuseeland entworfen wurde. Aber wo auch immer das Käppi herkommt, auf Social Media sind die Leute begeistert und feiern Parmelins Humor.

Unter Guy Parmelins Instabeitrag, welcher ihn beim Fussballspiel zeigt, heisst es beispielsweise: «Dieses Cap muss ich unbedingt auch haben😍😍 Der- oder demjenigen, der sich dies ausgedacht hat, ein riesengrosses Lob!», oder: «Guy Parmelin, wann Merch?» Eine andere Person meint: «Ich hoffe, die Nähmaschinen laufen bereits und die Caps sind bereit bis am 7.7? 🇨🇭».

Findige Unternehmerinnen und Unternehmer sprangen gleich auf den Zug auf und verkaufen bereits Nachahmermodelle wie beispielsweise auf Etsy oder Landjäger.ch. Eine weitere Möglichkeit ist, noch unbedruckte Käppis personalisieren zu lassen. Dies bieten beispielsweise Spreadshop.ch oder Hatstore.ch an.

(kek)