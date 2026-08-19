Auch Erwachsene greifen zum Nuggi. Bild: Shutterstock

Nuggi, Pflaster oder Salatwasser: Diese skurrilen Einschlafhilfen gibt es

Nicht jeder ist mit einem erholsamen Schlaf gesegnet. Einige greifen deswegen schon einmal zu speziellen Tricks.

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Es soll ja Personen geben, die sofort nach zwei Sekunden im Bett einschlafen können. Wer nicht zu dieser besonderen Spezies gehört, versucht durch diverse Einschlafhilfen, Hacks und Methoden doch noch ein wenig Schlaf zu erhaschen.

Auch Prominente haben teils skurrile Einschlafmethoden. Tom Cruise schläft etwa in seinem schalldichten «Schnarchatorium», Sängerin Mariah Carey braucht für ihren Schönheitsschlaf 15 Luftbefeuchter und Rapper Eminem hängt Alufolie vor seine Fenster, damit kein Fötzelchen Licht hindurchkommt. Wer nun glaubt, wilder wird's nicht mehr, kennt vielleicht noch nicht folgende skurrile Methoden.

Schnuller

Jenny Elvers ist zurzeit bei der Reality-Show «Villa der Versuchung» zu sehen. Ihr Auftritt dort ging viral, als sie mit einem Schnuller vor die Kamera trat. Dies war aber nicht etwa ein Gag ihrerseits, sondern purer Ernst.

Jenny Elvers sorgt mit ihrem Auftritt bei «Villa der Versuchung» für Gesprächsstoff. Bild: instagram/trashoffice.studio

Wie bei Babys soll der Schnuller ihr beim Einschlafen helfen. Das Teil ersetzt ihren Daumen, an dem sie vorgängig genuggelt hat. Zudem soll der Nuggi das Zähneknirschen verhindern. Jenny Elvers ist aber nicht die einzige Erwachsene, die noch einen Schnuller nutzt. Wie kann es anders sein, hat sich der Trend durch TikTok entwickelt. Auf der Plattform zeigen immer mehr Erwachsene ihren Erwachsenenschnuller und berichten von ihren Erfahrungen.

Das Nuckeln soll demnach beim Stressabbau helfen, Ängste lindern und somit das Einschlafen erleichtern, schreibt Focus.

Negative Folgen sind unter anderem Zahnfehlstellungen und Infektionen. Negativ sieht der Trend neben Zahnärzten auch der Mediziner und Forscher Tayeb Hamdi. Er beschreibt das Ganze gegenüber Le Matin als Infantilisierung von Erwachsenen, die sich vor allem in der Corona-Pandemie entwickelt hat. Während des Lockdowns verbrachten viele Menschen viel Zeit zu Hause und fanden Trost in Dingen aus ihrer Kindheit – etwa Spielzeug, Accessoires oder Kleidung. Für manche wurde diese Flucht in die Vergangenheit zum längerfristigen Bedürfnis, weil sie die Gegenwart als instabil, beängstigend und schwer bewältigbar empfinden.

Mouth-Taping

Beim sogenannten Mouth-Taping wird der Mund so zugeklebt, dass die Atmung durch die Nasenlöcher verstärkt wird. Versprochen werden Erholung und die Stärkung des Immunsystems. Obwohl bei der Nasenatmung die Nasenhaare die Luft filtern und Erreger anders als durch den Mund weniger einfach eindringen können, ist gemäss Schlafmedizinern der Nutzen dahinter nicht erwiesen.

Gefährlich werden kann es für Menschen mit einer ausgeprägte Nasenscheidewandverkrümmung. Und auch generell schwillt die Nasenschleimhaut in der Nacht an. Das Atmen wird so erschwert.

Erling Haaland setzt auf Mouth Taping. Bild: TikTok/healthadvice

Der norwegische Fussballspieler Erling Haaland, Stürmer von Manchester City, ist jedoch Fan von Mouth-Taping. Im Podcast «Impaulsive» sprach er 2023 mit Logan Paul über seine Schlafpraktiken. Für einen guten Schlaf trägt der Norweger zudem drei Stunden vor dem Schlafengehen eine Brille mit Blaulichtfilter. Ob diese aber wirklich hilft, ist laut einer Studie ebenso fraglich, schreibt Utopia.

Sleep-Hacking

Der Fussballer Cristiano Ronaldo ist ein Profi, was Disziplin und Optimierung betrifft. Auch sein Schlaf ist strikt getaktet. Mit der Methode des Sleep Hacking soll seine Leistungsfähigkeit gesteigert werden. Dabei sollen gezielte Schlafphasen, die so kurz wie möglich sind, die Schlafqualität verbessern. Ronaldo etwa schläft gemäss zahlreichen Medienberichten nicht acht Stunden am Stück, sondern fünfmal am Tag jeweils 90 Minuten. Für normal arbeitende Menschen wohl eher keine Option.

Laut Albrecht Vorster, Schlafforscher im Swiss Sleep House am Inselspital in Bern, stimme die Geschichte aber gar nicht, wie er dem SRF erklärt. Ronaldo schlafe nicht in Intervallen sondern schaue lediglich darauf, jeden Tag rund siebeneinhalb Stunden Schlaf zu bekommen.

Wie Schlafforscherin Christine Blume dem SRF erklärt, ist der Effekt des Intervall-Schlafens auch enttäuschend: «In einer breiten wissenschaftlichen Analyse hat sich herausgestellt, dass mehrphasiger Schlaf keinen Nutzen hat. Im Gegenteil: Die Probanden schlafen eher schlechter, sind reizbarer und ihre Leistungsfähigkeit fällt geringer aus.» Schlaf am Tag sei weniger erholsam. Auch die Zeit zum Einschlafen kommt jedes Mal dazu und sollte berücksichtigt werden.

Salatwasser

Salat als Wunderwaffe? Laut TikTok ja. Bild: Shutterstock

Dieser Trend hat seine Wurzeln ebenfalls bei TikTok: Salatwasser. Unter #lettucewater finden sich auf Social Media zahlreiche Videos dazu, wie mit Schlaflosigkeit Geplagte am Abend Salatblätter in heisses Wasser einlegen und das Getränk dann zu sich nehmen. Grund dafür ist der Inhaltsstoff Lactucarium. Laut einer koreanischen Studie soll der Stoff bei Mäusen eine schlaffördernde Wirkung gezeigt haben. Gemäss Schlafforscherin Blume gebe es auch hier keine wissenschaftlich fundierten Untersuchungen. Den untersuchten Mäusen wurde zudem ein Schlafmittel gegeben.

Melatonin

Melatonin ist das sogenannte Schlafhormon. Schon einige Zeit vor dem Zubettgehen steigt der Melatonin-Spiegel an. Viele wollen diesen Effekt mittels der Einnahme von Tropfen oder Kapseln verstärken. Melatonin bringe aber nur unter bestimmten Bedingungen etwas: «Bei einem punktuellen Mangel kann Melatonin helfen. Das kann sein, wenn der Körper altersbedingt weniger Melatonin ausschüttet, oder beispielsweise bei einem Jetlag», erklärt Blume. Vor allem bei Personen, die für längere Zeit eine Einschlafhilfe suchen, bringe Melatonin nicht viel.

Melatonin gibt es in Kapseln oder als Tropfen. Bild: Shutterstock

Von der Verabreichung des Schlafhormons an Kinder wird abgeraten. Schauspielerin Kristen Bell etwa gibt ihren Kindern Melatonin in Form von Gummibärchen, um sie ruhigzustellen und die Zeit mit ihrem Ehemann geniessen zu können. Dafür erntete sie einen Shitstorm. Bei gesunden Kindern besteht in der Regel kein Melatonin-Mangel, zudem sollte die Einnahme laut SRF von Fachpersonen verordnet werden.

Kristen Bells Erziehungsmethoden kommen nicht bei allen gut an. Bild: keystone

Binaurale Töne

Binaurale Töne mit ihren leicht unterschiedlichen Frequenzen sollen im Hirn Entspannung erzeugen. Genauer werden dem linken und rechten Ohr via Kopfhörer zwei unterschiedliche Töne mit unterschiedlichen Frequenzen vorgespielt. Der neue Ton beziehungsweise die entstandene neue Frequenz liegt genau in der Mitte der beiden ursprünglichen Töne. Dieser soll in der Entspannungsphase förderlich sein. Auf Spotify und Co. gibt es zahlreiche Playlists mit Namen wie «Calm and Relax», die genau das versprechen.

Gewisse Töne sollen beim Einschlafen helfen. Bild: Shutterstock

Ob das Ganze wirklich hilft, ist von wissenschaftlicher Seite noch nicht ganz geklärt. Während einige auf die Methode schwören, bewirkt sie bei anderen keinen Unterschied, schreibt Wissen.de. Auch Schlafforscherin Blume sieht darin eher eine generelle Entspannung, die beim Einschlafen sowieso wichtig ist.

Sleep-Tonics

Lavendel soll den Schlaf fördern. Bild: Shutterstock

Verschiedene Düfte, Sprays, Öle und Aufgüsse mit Pflanzen wie Minze und Lavendel sollen beim Einschlafen helfen. Schlafforscherin Blume weist aber auf die dürftige Studienlage hin: «In der Regel sind solche Tonics nicht wissenschaftlich untersucht. Sie sind also vor allem Marketing-Sprüche und Versprechen. Ob diese gehalten werden können, ist fraglich, und aus dem Bauchgefühl heraus würde ich sagen: Eher nicht.»

Sleepy Girl Mocktail

Einige Influencer befeuerten den «Sleepy Girl Mocktail», ein Getränk mit Zutaten wie Kirschsaft, Sprudelwasser und Magnesium. Letzteres ist ein lebenswichtiger Stoff und ist unter anderem am Energiestoffwechsel, der Muskel- und Nervenfunktion beteiligt. Ob der Mocktail wirklich beim Einschlafen hilft, ist aber fraglich.

Auf jeden Fall sollte nicht zu viel Magnesium eingenommen werden, denn bei Überdosierungen können sehr unangenehme Folgen wie Durchfall und Magen-Darm-Beschwerden auftreten.

Clean-Sleeping

Gwyneth Paltrow ist ein Vermarktungsgenie. Bild: Keystone

Clean Sleeping wird unter anderem von Hollywood-Star Gwyneth Paltrow und ihrem Lifestyle-Unternehmen Goop als neuer Trend verkauft, doch neu ist an dem Konzept nichts. Schlafforscherinnen und Schlafforscher empfehlen folgende Vorkehrungen schon seit Jahren, die nun als Clean-Sleeping verkauft werden: bewusster und genügender Schlaf durch die Verdunkelung des Schlafzimmers, das Aussperren von Smartphones und die Einhaltung von regelmässigen Schlafenszeiten.