Zendaya trug bei der Louis Vuitton Resort 2027 Show gelbe Boxing Shorts. Bild: Instagram/art8amby

Boxing Shorts erobern die Strassen

Der Blick auf die Beinbekleidung der Leute zeigt: Untenrum darf es diesen Sommer sportlich sein.

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Die meisten dürfte dieser Trend freuen, denn er ist äusserst bequem: Boxing Shorts und Sport Shorts dürfen nun auch im Alltag abseits des Sports und der heimischen Stube getragen werden.

Auf den Trend aufgesprungen ist Schauspielerin Zendaya. Für eine Aftershow-Party von Louis Vuitton trug sie quietschgelbe Boxing Shorts, die mit dem gestapelten Schnallendetail die Illusion von zwei Hosen erzeugten. Dazu trug sie eine schwarze Bomberjacke und Pumps. Letztere sind laut der Elle kein Widerspruch.



Hailey Bieber trägt eine elegantere Shorts mit Spitzendetail. Bild: www.imago-images.de

Neben Zendaya tragen auch Stars wie Hailey Bieber, «Heated Rivalry»-Schauspieler Hudson Williams oder Charli XCX die kurzen sportlichen Hosen.

Neben Boxing Shorts sind auch normale Sport Shorts im Trend. Vor allem das Retro-Modell von Adidas, welches es in zahlreichen Farben gibt, ist auf den Strassen nicht mehr wegzudenken. Die Sprinter Shorts werden laut Esquire mit einem schlichten Tanktop oder T-Shirt, hohen Tennissocken und Retro Sneaker kombiniert. Alternativ können auch Loafer, ein Hemd oder ein Blazer den Streetstyle-Look brechen. Erlaubt ist alles, je wilder, desto besser.

Ein 90er- Trend wird wiederbelebt

Die Kombi aus Boxing Shorts und High Heels ist nicht ganz neu, denn schon in den 90ern wurden Basketball- oder Boxershorts mit übergrossen Jacken und hohen Schuhen wild gemixt. Und wie es in der Mode so üblich ist, kommt jeder Trend irgendwann wieder zurück.

Vor allem Vintage Shorts, die vom Boxen inspiriert sind, erfreuen sich grosser Beliebtheit. Bild: TikTok/styleme26

Wie schon bei Trikots, sind Vintage-Modelle beliebt. Diese gibt es beispielsweise auf Plattformen wie Etsy zu kaufen.