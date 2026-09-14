Nur eine Marke ist noch beliebter als Miu Miu. Bild: Shutterstock

Das sind die 10 beliebtesten Modemarken

Viermal im Jahr veröffentlicht Lyst seinen Index der beliebtesten Marken und Produkte. Welche Labels dieses Mal besonders gefragt sind – und wer die Nase vorn hat, zeigt unsere Übersicht.

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Es ist wieder so weit: Lyst hat seine aktuelle Rangliste der beliebtesten Fashion-Labels veröffentlicht. Neben einigen altbekannten Namen hat sich vor allem ein Label überraschend weit nach oben gearbeitet und erstmals einen Platz in den Top 10 ergattert.

Der Lyst Index ist ein vierteljährliches Ranking der angesagtesten Modemarken und -produkte im Internet. Herangezogen werden dafür die sozialen Netzwerke, Suchanfragen, redaktionellen Inhalte und aufkommenden KI-Kanäle.

Die aktuelle Nachfrage zeigt, dass Labels mit Urlaubs- und Resort-Charakter die Rangliste dominieren. Das passt zum diesjährigen besonders heissen Sommer: Accessoires für warme Tage führen die Liste der angesagtesten Produkte an. Konsumentinnen und Konsumenten griffen dabei zunehmend zu Marken, die den Zeitgeist trafen.

Chanel

Chanel führt auch dieses Mal wieder das Ranking an. Grund könnte Chefdesigner Matthieu Blazy sein, der seit Oktober 2025 das Zepter übernommen hat. Die Marke hat ihr verstaubtes Image abgelegt und ist auch bei der jüngeren Generation zunehmend beliebt.

A$AP Rocky ist Chanel-Markenbotschafter. Bild: www.imago-images.de

Die Ausrichtung auf jüngeres Publikum zeigt sich auch bei der Auswahl der Chanel-Markenbotschafter. Mit Schauspieler Pedro Pascal und Rapper A$AP Rocky sind gleich zwei Männer Markenbotschafter – dies, obwohl Chanel gar keine Männerkollektionen entwirft. Dies hindert aber auch Jacob Elordi, Bad Bunny oder Harry Styles nicht daran, Kleidung der Marke zu tragen.

Die Shield-Sonnenbrille von Chanel ist das siebtbeliebteste Produkt auf dem Lyst-Index. Bild: chanel.com

Gleichzeitig stiegen die Suchanfragen nach Chanel-Sonnenbrillen auf Lyst im Vergleich zum Vorquartal um 70 Prozent.

Miu Miu

Miu Miu ist das etwas günstigere Tochterunternehmen von Prada und hat ein etwas jüngeres Zielpublikum als Prada selbst. Miu Miu steht dabei für Miuccia Prada. Das Unternehmen kehrt in die Top drei zurück und verbessert sich um zwei Plätze, nachdem die Suchanfragen im Vergleich zum Vorquartal um 30 Prozent gestiegen waren.

Besagte Häkeltasche. Bild: stockx.com

Miu Mius Häkeltaschen und eine begehrte New-Balance-Kollaboration, die unter anderem in Wimbledon zu sehen war, verhalfen dem Label zu einem deutlichen Aufstieg im Ranking.

Dior

Das französische Modehaus Dior ist die zweitgrösste Marke des Luxusimperiums LVMH. Seit vergangenem Jahr gibt der britische Designer Jonathan Anderson hier den Ton an, und dies wohl erfolgreich: Er änderte nicht nur das Dior-Markenlogo aus Grossbuchstaben zurück zur traditionellen Gross- und Kleinschreibung, er brachte auch eine Taschenkollektion, die sich auf Titel grosser literarischer Werke bezieht, zum Erfolg.

Die Tote-Bag mit Buchdesign kostet 3000 Franken. Bild: dior.com

Saint Laurent

Saint Laurent ist aus den Top fünf des Rankings nicht wegzudenken. Grund könnten dessen elegante und zeitlose Designs sein. Und auch hier könnten Markenbotschafter wie Connor Storrie die jüngere Kundschaft anziehen.

Connor Storrie trug bei der Met Gala Saint Laurent. Bild: keystone

Gucci

Schon früher polarisierte Gucci mit seinen plakativen Looks – vor allem bei jüngeren Fashion-Fans waren die auffälligen Pieces häufig zu sehen. Seit 2025 steht Demna Gvasalia, der inzwischen nur noch unter seinem Vornamen Demna bekannt ist, als Chefdesigner an der Spitze der Marke. Zuvor war er Kreativdirektor bei Balenciaga und weiss damit wohl, wie man für Aufsehen sorgt.

Die Vittoria-Heels kosten 790 Franken. Bild: gucci.com

Dazu kommt, dass die Zehentrenner von Gucci das viertbeliebteste Produkt gemäss dem Lyst-Index waren.

Prada

Prada konnte dieses Mal an Beliebtheit gewinnen und steht neben seinem Tochterunternehmen Miu Miu in den Top 10. Seit 2020 ist Raf Simons neben Miuccia Prada Designer der Marke.

Nicht umsonst heisst ein berühmter Film «Der Teufel trägt Prada». Bild: www.imago-images.de

Ralph Lauren

Ralph Lauren steht wie keine andere Marke für die USA, genauer noch für die amerikanische Ostküste, schreibt die «Grazia». Als elegant-lässig, sportlich und chic könnte sie beschrieben werden.

Ob mit oder ohne Pulli über der Schulter: Das Polohemd ist beliebt. Bild: ralphlauren.ch

Obwohl Ralph Lauren sein Modeimperium einst mit einer Krawattenkollektion begann, ist das beliebteste Produkt heute das Polohemd.

Burberry

Ebenfalls ein wenig beliebter geworden ist Burberry. Seine zeitlosen und ikonischen Produkte wie der Trenchcoat sind seit eh und je Kult.

Romeo Beckham ist schon, seit er ein Kind ist, mit dem Label verbunden. Bild: keystone

Coach

Das amerikanische Unternehmen Coach ist vor allem auf seine Taschen spezialisiert. Und diese werden auch gerne wieder von Stars wie Bella Hadid, Emily Ratajkowski und Charli XCX getragen. Zunehmend beliebter ist die Marke auch bei der Gen Z. Grund ist einerseits der Nostalgie-Faktor und der Hype um Y2K sowie ein gut gelungenes Rebranding der minimalistischen Taschen.

Emily Ratajkowski trägt hier die berühmte Tabby-Bag. Bild: instagram/coach

Massimo Dutti

Massimo Duttis Designs sind zeitlos. Bild: massimodutti.com

Massimo Dutti macht in diesem Quartal den grössten Sprung nach vorne: Das Label verbessert sich um acht Plätze, nachdem die Suchanfragen um 43 Prozent gestiegen sind. Treiber waren unter anderem die Präsenz von Prominenten bei den Filmfestspielen von Cannes sowie die wachsende Nachfrage nach der hochwertigen, mediterran inspirierten Garderobe der Marke.

Der Schuh kostet 130 Franken. Bild: massimodutti.com

Ein weiterer Faktor könnte der anhaltende Quiet-Luxury-Trend sein, der sich mit den vergleichsweise günstigen Preisen von Massimo Dutti besonders leicht umsetzen lässt. Das sechstbeliebteste Produkt auf dem Index ist die Zehensandale der Marke.

