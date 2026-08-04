Minikühlschränke können nicht nur Getränke lagern, sondern auch Kosmetika. Bild: Shutterstock

Nachfrage nach Minikühlschränken steigt – aber nicht wegen Getränken

In Grossbritannien gibt es eine vermehrte Nachfrage nach Minikühlschränken. Grund dafür sind Kosmetikprodukte. So ist die Lage in der Schweiz.

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Fürs Badezimmer gibt es ein neues Must-have: einen Minikühlschrank. In Grossbritannien gibt es eine wachsende Nachfrage nach den kleinen Dingern. Damit sollen aber nicht etwa Cola-Dosen oder Bierflaschen gekühlt werden, sondern Schönheitsprodukte. Auch Medikamente zur Gewichtsabnahme können so gelagert werden.

Emma Lewis, Marketingmanagerin von Sub-Zero & Wolf, einem Hersteller von Luxuskühlgeräten in Essex, spricht gegenüber dem «Guardian» von einem verzehnfachten Anstieg der Nachfrage nach Minikühlschränken in den letzten zwei Jahren. Installiert werden diese in begehbaren Kleiderschränken oder Heimbüros. Da ein Kühlschrank genügend Platz um sich herum benötigt, um abzukühlen und das Brandrisiko zu minimieren, sollen Kühlschränke nur in grösseren Badezimmern stehen, jedoch nicht in zu kleinen.

In den Minikühlschränken werden heutzutage anstelle von Getränken eher Gesichtscremes, Gläser mit Nahrungsergänzungsmitteln und Injektionen gelagert, erklärt Lewis: «Es ist bequemer, Produkte in ein Badezimmer zu geben, anstatt zu einem Küchenkühlschrank gehen zu müssen.» Neben den begehrten Luxus-Kühlschränken stieg auch die Nachfrage nach günstigeren Modellen. Auf der Second-Hand-Einzelhandelsseite Gumtree, wo der durchschnittliche Mini-Kühlschrank 45 Pfund kostet, stieg die Suche von Januar bis Juni um 85 Prozent.

Minikühlschränke werden immer beliebter. Bild: Shutterstock

So ist die Lage in der Schweiz

Doch wie sieht es in der Schweiz aus? Legen sich auch Schweizerinnen und Schweizer vermehrt einen Minikühlschrank zu? Auf Anfrage bestätigt Tobias Heller von Galaxus einen Anstieg der Verkäufe von Minikühlschränken um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Er relativiert jedoch: «Stückzahlenmässig ist das für uns weiterhin ein Nischenbereich, weshalb keine allgemeingültige Trendaussage möglich ist.»

Ob die Minikühlschränke zudem wirklich vermehrt für Kosmetika genutzt werden, kann nicht gesagt werden, denn die verkauften Minikühlschränke sind vor allem für Getränke und Lebensmittel konzipiert.

Diese Produkte sollten kühl gelagert werden

Dr. Ariel Haus, Dermatologe und Gründer der Londoner Klinik Dr. Haus Dermatology, weist gegenüber dem «Guardian» darauf hin, dass nicht alle Kosmetikprodukte kühl gelagert werden müssen. Für Vitamin-C-Seren und Retinol bietet sich ein Minikühlschrank an. «Aktive Formen von Vitamin C, wie L-Ascorbinsäure, sind sehr instabil und oxidieren schnell, wenn sie Hitze, Licht und Luft ausgesetzt werden», meint er. Wenn ein Vitamin-C-Serum oxidiert, verliert es an Wirksamkeit.

Bei Medikamenten zur Gewichtsabnahme ist die Lagerung entscheidend. Semaglutid, das in Injektionsform (einschliesslich Ozempic) vorliegt, und Tirzepatid sollten vor der ersten Anwendung zwischen 2 und 8 °C im Kühlschrank aufbewahrt werden. Danach können sie bei Raumtemperatur unter 30 °C gelagert werden.

Gesichtsmasken müssen nicht kühl gelagert werden. Bild: Unsplash

Nicht gekühlt gelagert werden müssen dagegen Augencremes und Gesichtsmasken. Eine gekühlte Augencreme kann zwar vorübergehend die Blutgefässe verengen und dadurch Schwellungen reduzieren, darüber hinaus hat die Kälte jedoch keinen zusätzlichen Effekt.

(kek)