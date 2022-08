Wieso die Zahl der Vulva-Operationen dieses Jahr förmlich explodiert

In den letzten Monaten haben sich viele Patientinnen unters Messer gelegt, um ihren Cameltoe loszuwerden. Ein Trend, der auf Kim Kardashian zurückzuführen ist.

Melissa N'Dila / watson.ch/fr

Jede Jahreszeit hat ihre Trends. Über den Neusten berichtete die «New York Post»: die «Designer-Vagina», die direkt vom Chirurgen massgeschneidert wird. Der Eingriff heisst Schamlippen-Verkleinerung und besteht darin, die Schamlippen so zu verkleinern, dass kein Cameltoe mehr zu sehen ist – wie es oft in beispielsweise zu engen Sportleggings vorkommen kann.

Keine Ahnung, was ein «Cameltoe» sein soll? Hier einige berühmte Beispiele:

Schönheitsoperationen an der Vagina sind für die Schönheitschirurgen dieser Welt nichts Neues – viele von ihnen bestätigen seit Beginn des Jahres jedoch einen Aufwärtstrend. Dr. John Skevofilax, Chirurg an der Signature Clinic in Grossbritannien, sagte der «Daily Mail», dass er im Jahr 2021 50 solcher Eingriffe vornahm – im August 2022 zählt er im bisherigen Jahr bereits doppelt so viele.

Das ist Kim Kardashian zu verdanken

Für den Experten gibt es mehrere Gründe für den Hype um die berühmte Designer-Vagina. An erster Stelle stehe das Unbehagen, das die grossen Schamlippen in Sportleggings verursachen. Dr. Skevofilax erklärt: «Diese eng anliegenden Kleidungsstücke üben Druck auf den Genitalbereich aus.»

Das Problem ist jedoch nicht immer das körperliche Wohlbefinden. Manche Frauen tun es auch aus rein ästhetischen Gründen. Ein Bedürfnis, das dem Medium zufolge seit der Einführung der Skims-Leggings von Kim Kardashian, der Meisterin der angeblich perfekten Körper, weltweit explosionsartig gestiegen ist.

Die Influencerin, die die Qual des Cameltoe nicht zu kennen scheint, hat kürzlich ihre Unterwäschelinie überarbeitet. Kims jüngere Schwester Khloe hatte sich auf Instagram darüber beschwert, dass die Unterwäsche nicht für alle Vulven geeignet sei, da sie grössere Vulven, wie ihre eigene, wund mache.

Obwohl die chirurgischen Eingriffe heutzutage zunehmend erschwinglich sind, sind sie dennoch nicht ohne Risiken. Die «New York Post» berichtet von einem Vorfall, der sich Ende März in Kalifornien ereignet hat. Eine 18-jährige Frau, die sich einer Schamlippenkorrektur unterzogen hatte, klagte nach der OP über Gefühlsverlust aufgrund mehrerer Infektionen im Intimbereich.