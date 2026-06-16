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Taylor Swift führt zum 15. Mal die Billboard Hot 100 an

Taylor Swift attends the 55th annual Songwriters Hall of Fame Induction and Awards Gala at the Marriott Marquis Hotel on Thursday, June 11, 2026, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Tayl ...
Bleibt das Mass aller Dinge: Taylor Swift.Bild: keystone

Taylor Swift führt zum 15. Mal die Billboard Hot 100 an

16.06.2026, 03:4216.06.2026, 03:42

US-Popstar Taylor Swift (36) hat es mit dem Song «I Knew It, I Knew You» aus dem Soundtrack von «Toy Story 5» an die Chart-Spitze der Billboard Hot 100 geschafft. Zum 15. Mal belegt die Sängerin den ersten Platz, wie das Branchenblatt «Billboard» mitteilte.

Swift steht nun in der Rangfolge der Künstler mit den meisten Nummer-1-Hits bei den Billboard Hot 100 an dritter Stelle – hinter den Beatles mit 20 und Mariah Carey mit 19 Spitzenplatzierungen. Die Sängerin überholte Rihanna und Drake, die jeweils 14 Mal den Top-Platz erreichten.

Vorige Woche hatte Swift ihre Fans bei der Filmpremiere von «Toy Story 5» in Los Angeles mit einem Überraschungsauftritt begeistert. Nach der Vorführung setzte sich die 36-Jährige ans Klavier und präsentierte erstmals vor Publikum ihren neuen Song «I Knew It, I Knew You». Das Lied schrieb sie eigens für den Film von Disney und Pixar. Swift hatte sich bereits bei der Ankündigung des Songs Anfang Juni als grossen Fan der Filmreihe bezeichnet.

«Toy Story 5» läuft am 19. Juni in den USA und am 23. Juli in der Deutschschweiz an. Der letzte Teil kam 2019 auf die Leinwand. Der erste Film um die Abenteuer von Spielzeugfiguren wie Woody und Buzz Lightyear schrieb 1995 als erster vollständig computeranimierter Spielfilm Filmgeschichte. (sda/dpa)

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