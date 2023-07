Travis Scott bei der Premiere der TV-Serie «The Idol» bei den 76. Filmfestspielen in Cannes, am 22. Mai 2023. Keystone

Travis Scott hat ein neues Album herausgebracht – und seine Fans sind begeistert

Der amerikanische Rapper enthüllte am Freitag sein neues Werk, auf welchem er mit einigen der preisgekröntesten Künstler der Gegenwart zusammenarbeitet. Das Projekt soll sich von allem unterscheiden, was man sich bisher von ihm gewohnt ist.

Mehr «Leben»

Am Freitag, 28. Juli, veröffentlichte Travis Scott «Utopia», sein viertes Studioalbum. Seine Fans sind nach dem ersten Reinhören absolut begeistert.

Das Albumcover. dr

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung schienen sich die Twitter-Fans einig zu sein, dass der Rapper, der seit über 15 Jahren im Geschäft ist, das erfolgreichste Werk seiner Karriere geschaffen hat.

Die Veröffentlichung von «Utopia» scheint ein grosses Ereignis zu sein, und das nicht ohne Grund. Nach «Astroworld» mussten sich die Fans fast fünf Jahre lang gedulden, bis sie wieder ein Musikprojekt des Stars zu hören bekamen. Um dieses mit Spannung erwartete Album zu vervollständigen, wurden 19 Songs komponiert, bei denen sich 19 Künstler das Mikrofon teilten. Darunter befinden sich die Besten der Besten, wie Drake, Beyoncé, The Weeknd, Pharrell Williams, Future und Bad Bunny.

Erweiterte Musikpalette

Das neue Album war mit Spannung erwartet worden, weil Travis Scott es schon seit mehreren Jahren angekündigt hatte. Der Name seines neuen Werkes wurde erstmals 2020 bekannt gegeben und danach in einer ganzen Reihe von Tweets erwähnt. In einem Interview mit dem Magazin «I-D» erklärte der 30-Jährige, er wolle sich Zeit nehmen, um seine musikalischen Einflüsse zu erweitern:

«Ich arbeite mit neuen Leuten zusammen und versuche dabei, meine musikalische Bandbreite zu erweitern. Das Ziel ist es, einen ganz neuen Sound zu präsentieren.» Travis Scott ID

Man hört auf dem neuen Album die Einflüsse von Rock, Reggaeton, Klassik und Afrobeat. In den sozialen Netzwerken vergleichen viele diese Vielfalt mit einem anderen preisgekrönten Rapper: Kanye West.

Mit dem Album kommen gleich noch zwei Neuigkeiten: Erstens wird es einen Film mit dem Titel «Circus Maximum» geben, in dem das Album als Soundtrack dient. Zweitens eine Show, die ursprünglich am Fusse der Pyramiden von Guizeh in Ägypten stattfinden sollte, aber wenige Tage vor der Veröffentlichung von «Utopia» abgesagt wurde. Es wird davon ausgegangen, dass nun ein neuer Standort gesucht wird. (mndl)