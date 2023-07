Alles, was du zum Zürich Openair 2023 wissen musst

Das Zürich Openair findet dieses Jahr vom 22. bis zum 26. August statt und glänzt mit einem vielseitigen Line-up. Wir verraten euch alles, was ihr wissen müsst, damit ihr bestens vorbereitet seid.

Programm

Dienstag:

Robbie Williams

Zara Larsson

Bastian Baker

Marius Bear

Wintershome

Baba Shrimps

Mittwoch:

The Killers

Marteria

Ay Wing

Gryffin

Eric Prydz

Joji

AJR

Adam Beyer

Layton Giordani

Donnerstag:

Calvin Harris

Apache 207

Ben Böhmer Live

Kontra K

Tove Lo

Cachita

Rosa Linn

Nina Kraviz

Adiel

Opération Zéro

Freitag:

Florence + The Machine

The Chainsmokers

Bedouin

M83

Vintage Culture

Worakls Orchestra

Batbait

Pablo Nouvelle

Sam Himself

Solardo

Deer Jade

Dana

Dermot Kennedy

Caity Baser

Samstag:

Paul Kalkbrenner

Adriatique

Cro

Monolink Live

Joya Marleen

Nativ

Pilar Vega

Stephan Jolk

Stereo Luchs

Magdalena

Animal Trainer

Eaz

L Loko & Drini

Lo & Leduc

Øostil

Das komplette Line-Up inklusive Timetable findet ihr hier.

Wann und wo

Das Zürich Openair findet vom 22. bis am 26. August in Glattbrugg – genauer gesagt an der Flughofstrasse 21 – statt.

Anreise

Wer mit dem ÖV anreist, hat von den Bahnhöfen Glattbrugg und Opfikon sowie von der Tramhaltestelle Bäuler nur wenige Minuten zu Fuss bis zum Festivalgelände. Für die Rückreise verkehren zahlreiche Extraverbindungen. Wer mit dem Auto kommen möchte, kann im Parkhaus Messe kostenpflichtig sein Auto hinstellen.

Tickets

Den 1-Tagespass gibt es ab 125.- Franken, den 5-Tagespass ab 439.- Franken. Es sind bisher in allen Kategorien noch Tickets verfügbar.

