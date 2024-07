Der Mann mit dem B am Hals: Deutschrapper Bushido gibt sein letztes Konzert in Zürich. Bild: EPA

Bushido verabschiedet sich 2026 – letztes Konzert findet im Zürcher Hallenstadion statt

Der deutsche Rapper Bushido tritt für seinen definitiven Abschied im Zürcher Hallenstadion auf. So weit ist es am 23. Januar 2026. Dies sei er seiner treuen Fangemeinschaft schuldig, so Bushido.

Mehr «Leben»

Bushido feiert Comeback und Abschied gleichzeitig. Noch im April trat er in The Hall in Dietikon im Rahmen seiner Abschiedstournee «König für immer» auf. 2026 kehrt er mit voller Power nochmals auf die Bühne zurück und sagt mit seiner «Alles wird gut»-Tour Tschüss für immer.

Seine Fans können sich auf ein Konzert am 23. Januar 2026 im Zürcher Hallenstadion freuen. «Rückblickend auf die erfolgreiche ausverkaufte Arenen-Tour und der Riesenresonanz auf Social Media hat sich der preisgekrönte Deutsch-Rapper dazu entschlossen, eine letzte Abschieds-Tour im Jahr 2026 zu spielen», teilt der Veranstalter Gadget Entertainment am Freitag mit. Mit seinem Tourveranstalter, Concertbüro Zahlmann, werde der Rapper einen weiteren Meilenstein in seiner beispiellosen Karriere setzen.

Im Zürcher Hallenstadion gibt Bushido seinen Abschied. Bild: Sporthilfe/KEYSTONE/Calabrò/Bohrer

«Das bin ich meiner treuen Fangemeinschaft schuldig und natürlich auch all den neu hinzugewonnenen Fans», zitiert der Veranstalter Bushido. Die Abschieds-Tour 2026 werde noch kraftvoller, noch gewaltiger, noch krasser. Auch für die Tour 2026 wird es laut Gadget Entertainment eine Titel-Wunschliste geben, auf der die Fans ihre Lieblingssongs eintragen können.

Der Ticketvorverkauf startet am 22. Juli um 12 Uhr auf ticketcorner.ch.

(bza) (zueritoday.ch)