Präsidenten-Suite für 12'000 Franken pro Nacht? Taylor Swift soll in Luzern sein

Womöglich Kreisch-Alarm für alle Swifties? Ein Vögelchen hat gezwitschert, dass der US-Megastar seit Mittwoch in Luzern weilt – in der teuersten Suite eines Luxushotels am Vierwaldstättersee.

Sara Soland-Häusermann / ch media

Taylor Swift soll offenbar im Hotel «Mandarin Oriental Palace» in Luzern sein. Bild: keystone

Das wäre ja eine Riesen-Aufregung für die Leuchtenstadt am Vierwaldstättersee: Offenbar soll der US-Megastar Taylor Swift seit Mittwoch in Luzern weilen. Ausgesucht hat sich die Sängerin eine luxuriöse Adresse direkt am See. Laut Gerüchten soll sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das «Mandarin Oriental Palace» durch den Hintereingang betreten haben. Das Hotel wollte auf Anfrage von PilatusToday und Tele 1 das Gerücht nicht bestätigen – aus Datenschutzgründen.

Ab 12'000 Franken pro Nacht

Das neu eröffnete Luxushotel am Quai in Luzern verspricht auf der der Website jegliche Annehmlichkeiten, die man sich wünschen kann. Das günstigste Zimmer kostet bereits über 900 Franken pro Nacht. Die Präsidenten-Suite, wo Taylor Swift nächtigen soll, kriegt man laut Auskunft des Hotels ab 12'000 Franken pro Übernachtung. Die Preise seien aber sehr unterschiedlich und hängen von diversen Faktoren wie Zeitpunkt, Aufenthaltsdauer oder Zusatzleistungen ab.

Die Präsidenten-Suite des «Mandarin Oriental Palace»-Hotels kostet 12'000 Franken pro Nacht. Bild: Screenshot Madarin Oriental Palace

Die virtuelle Roomtour auf der Website lässt auch Otto-Normalverbraucher etwas Luxusluft schnuppern. «Ein einzigartiges ovales Wohnzimmer mit einem zeitgenössischen Mosaik-Holzfussboden, einem atemberaubenden Kronleuchter und massgefertigten Kunstwerken bildet das Herzstück der Suite. Die Bettdecken sind mit den feinsten isländischen Eiderdaunen gefüllt. Ein wunderschönes Badezimmer, Spitzentechnologie und der unübertroffene persönliche Service tragen zu dem wahrhaft luxuriösen Erlebnis bei», wird die Suite angepriesen.

Zwischen Zürich und Mailand

Nach den zwei Konzerten in Zürich und vor den beiden Konzerten in Mailand vom kommenden Wochenende gönnt sich die Sängerin also offenbar ein paar Tage im Herzen der Schweiz, in Luzern. Auch kulinarisch lässt sich Taylor Swift offenbar voll und ganz auf die Schweiz ein. Zum Frühstück soll sie sich einen Schweizer Zwiebelkäsekuchen aufs Zimmer bestellt haben. Laut Google eines der Lieblingsessen der Sängerin.

