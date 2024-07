Taylor Swift findet die Schweiz «atemberaubend schön»

Swift wird in den nächsten Wochen noch sieben weitere Städte in Europa besuchen. Die nächste ist Mailand. (yam/sda/pilatustoday.ch)

Das hohe Lob des US-Superstars könnte für den Tourismus in der Schweiz von Bedeutung sein. Amerikanische Touristen strömen in die Schweiz wie nie zuvor. Sie gelten als ausgabefreudig und könnten die Deutschen als grösste Gästegruppe im Sommerhalbjahr ablösen.

Auf Instagram schrieb Taylor Swift, sie sei zum ersten Mal in die Schweiz gereist. Auf Instagram schrieb die Sängerin, die am Dienstag und Mittwoch im Letzigrund Stadion aufgetreten war:

