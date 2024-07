Wegen grosser Nachfrage: Ed Sheeran spielt 2025 zweimal in Zürich

«Bester Tag meines Lebens»: So feierten die Swifties das erste Konzert im Letzigrund

Sheeran spielte zuletzt 2022 in Zürich. Der Sänger ist bekannt für Lieder wie «Shape of You» oder «Perfect». Er verkaufte weltweit fast 200 Millionen Platten.

Die Nachfrage sei «phänomenal», wie Veranstalter Takk AB am Mittwoch meldete. Die Tickets waren erst seit Mittwochmorgen erhältlich.

Wegen der grossen Nachfrage für Ed Sheerans Konzert im Zürcher Letzigrund wird es ein Zusatzkonzert geben. Der englische Musiker tritt somit am 2. und 3. August 2025 auf.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Entlassungswelle bei MySports – was das für unser Hockey bedeutet

Kinderspital: Ukraine mit Belegen für russische Rakete +++ Norwegen will F-16-Jets liefern

Israel-Krieg: Verhandlungen gehen in Katar weiter +++ Erneut Tote bei Kämpfen in Gaza

Wie die SVP den ESC in Zürich und Bern zu verhindern versucht

Von diesen wundersamen Orten in der Schweiz hast du sicher noch nie gehört (Teil 2)

«Fussball, du elendes Miststück»: So reagieren die Medien auf die England-Tragödie

Die Milliardärin und der Leopard: Im August laufen 225 Filme am Lago Maggiore

Und mit Jane Campion und dem Bollywood-King Shah Rukh Khan sind auch veritable Stars zu sehen.

Maja Hoffmann aus dem Clan der Basler Pharma-Dynastie Hoffmann-La Roche ist reich. Superreich. 6 Milliarden Franken reich, um genau zu sein. Sie ist jetzt die Präsidentin des Filmfestivals Locarno, das jährlich 18 Millionen Franken kostet, und sie ist sehr zufrieden an der Pressekonferenz im Zürcher Ausstellungsraum der LUMA-Stiftung, die selbstverständlich keine andere als sie gegründet hat. Es sei gelungen, die wichtigsten privaten Festivalpartner an Bord zu behalten und mit neuen sei man auch im konstruktiven Gespräch. Das ist wichtig, denn von der öffentlichen Hand ist in Zukunft sicher nicht mehr Geld zu erwarten.