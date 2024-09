Nach Konzerten in München: Adele lehnt Multimillionen-Deal ab

Adele lehnt Multimillionen-Deal ab – Insider enthüllt den Grund

Von 2. August bis 31. August ist Adele an zehn Abenden auf der eigens für sie entworfenen und aufgebauten Bühne in der Münchner Messestadt gestanden. Bild: DPA

Im August sorgte Adele mit ihrer einmonatigen Konzert-Reihe für jede Menge Gesprächsstoff. So spielte die gebürtige Britin in München insgesamt zehn Shows für über 730'000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Dafür wurde ihr auf dem Messegelände der bayerischen Grossstadt sogar eine eigene Arena gebaut – diese war zusätzlich von der so genannten «Adele-World» umgeben. Fans bekamen die Möglichkeit neben Snacks und Getränken auch zahlreichen Merch der Musikerin zu kaufen.

Am vergangenen Wochenende beendete sie dann schliesslich ihren langen Aufenthalt in Deutschland. Der Erfolg ihrer Konzerte soll ihr jetzt jedoch eine neue Möglichkeit verschafft haben – und die ist angeblich millionenschwer. Adele ist davon wohl eher unbeeindruckt, denn sie lehnt den Mega-Deal kurzerhand ab.

Adele schlägt Deal in Rekordhöhe aus

Demnach habe die Sängerin eine mögliche Gage von satten 200 Millionen Dollar (zirka 170 Millionen Franken) und somit die potentiell grösste ihrer Karriere abgelehnt. Darüber berichtet «Daily Mail».

So zielte der Deal angeblich auf eine Verlängerung ihrer Tour ab. Bei ihrem letzten München-Konzert hatte Adele eben diese praktisch für bald beendet erklärt. «Ich werde euch für eine unglaublich lange Zeit nicht mehr sehen», liess sie das Publikum wissen.

Bevor sie sich aber von der Bühne verabschiedet, wird die «Hello»-Interpretin noch eine weitere und damit vorerst letzte Konzert-Residenz in Las Vegas antreten. Angeblich erhält sie pro Show eine beachtliche Summe von 500'000 Pfund (rund 552'925 Franken).

Das jüngste Angebot erwies sich sogar als noch lukrativer. Demnach habe sie unter anderem eine neunstellige Gage für einen längeren Aufenthalt in einem Casino in China ausgeschlagen. Das bestätigt auch eine interne Quelle. Der britischen Zeitung erklärt der Insider, dass die Auftritte «viel besser bezahlt» worden wären als ihre bisherigen Shows es sowieso schon sind.

Zudem sei Adele eine Stadiontournee durch Europa, Asien und Südamerika angeboten wurden. Die Verschiebung ihrer Prioritäten hat sie jedoch letztlich zur Absage veranlasst. Es heisst:

«Es gab eine Menge Angebote, aber sie hat sie alle abgelehnt, weil sie zu Hause bei ihrem Kind sein möchte. Bei dem Deal in China ging es um Millionen von Dollar, aber am Ende wollte sie diesen Job nicht annehmen. Sie hat ihr Kind und ihren Freund – und sich selbst – an oberster Stelle gesetzt.»

Adele: Ticketpreise erreichen astronomische Höhen

Die überraschende Ankündigung einer baldigen musikalischen Pause sorgte zuletzt für Furore. Während einige Fans ihrem Entsetzen online Luft machten, zeigte das klare Statement der Sängerin auch anderweitig Wirkung. So erreichten die Ticketpreise ihrer bevorstehenden Shows in Las Vegas astronomische Höhen.

Bei «Viagogo» werden aktuell noch verfügbare Tickets zu ihren vorerst letzten Auftritten angeboten. Für diese muss jedoch sehr tief in die Tasche gegriffen werden, sie beginnen bei einer Wuchersumme von zirka 1'900 Franken und reichen ins schier Unermessliche. Eine Person bot zwischenzeitlich zwei Karten zum Stückpreis von 70'100 Franken an.