Die britische Sängerin in München – mit einer sehr anhänglichen Besucherin. Screenshot: TikTok

Adele holt Super-Fan auf die Bühne – dann wird es ziemlich verrückt 😅

Anna Von Stefenelli / watson.de

Am Freitagabend erlebten 80'000 begeisterte Fans in München ein unvergessliches Konzert mit der britischen Sängerin Adele. Unter einem klaren Himmel, der sich von dem verregneten Konzert zwei Tage zuvor unterschied, sorgte Adele für eine mitreissende Stimmung. Doch eine besondere Begegnung auf der Bühne liess die Künstlerin kurzzeitig nervös wirken.

Während ihrer Show holte Adele eine Frau aus dem Publikum auf die Bühne. Eine Aktion, die sie vielleicht im Nachhinein bereut haben könnte. «Du bist definitiv der verrückteste Fan, den ich je auf der Bühne hatte», sagte die Sängerin, bevor sie die aufgeregte Frau, die sich als «Paula aus Irland» vorstellte, umarmte. Das überschwängliche Verhalten des Fans überforderte sie offenbar.

Völlig ausser sich

Paula, gekleidet in einem auffälligen Pailletten-Outfit, war sichtlich überwältigt und klammerte sich fest an die Sängerin. Mehrmals. Trotz der ungewöhnlichen Situation blieb Adele jedoch professionell: Hinter Paulas Rücken gab sie anscheinend kleine Handzeichen an ihre Sicherheitsleute, wohl um zu signalisieren, dass diese nicht eingreifen müssen.

Dann posierte sie geduldig für ein Foto mit ihrem Fan. Paula hüpfte völlig ausser sich auf und ab, wie Videos auf Social Media zeigen. Und Adele hielt einen kurzen Smalltalk mit ihr. Der Fan erhielt schliesslich eine Tasche mit Merchandise-Artikeln, bevor sie die Bühne verliess.

Nach Fan-Moment: Spuren auf Adeles Gesicht

Der Zwischenfall hinterliess jedoch Spuren: Adele fragte das Publikum scherzhaft, ob der rote Lippenstift von Paula auf ihrer Wange sichtbar sei. Tatsächlich war ein zarter Kussmund auf den riesigen LED-Bildschirmen zu erkennen, was ihren Stylisten prompt auf die Bühne rief, um die fremde Schminke zu entfernen. «Ich mag keinen roten Lippenstift», kommentierte Adele mit einem Lächeln, bevor sie ihre Show fortsetzte.

Das Konzert am Freitag verlief ansonsten ohne weitere Zwischenfälle. Anders war es noch am Mittwoch, als Adele trotz strömenden Regens auftrat. Die Fans tanzten unbeeindruckt selbst bei den Balladen weiter, was Adele hingegen beeindruckte. «Die Fans am Mittwoch haben selbst bei den Balladen durch den Regen getanzt, da müsst ihr euch schon anstrengen», motivierte die Sängerin das Publikum nach ihrem Eröffnungslied «Hello» am Freitagabend.

Um nach dem anstrengenden Regen-Konzert eine Erkältung zu vermeiden, gönnte sich die Grammy-Gewinnerin selbst eine Massage, eine Tasse Tee auf dem Balkon ihres Hotels und vor allem Ruhe.

Sie verriet ihren Fans ausserdem, dass sie sich, wenn sie nicht auf der Bühne steht, ein striktes «Redeverbot» auferlegt, um ihre Stimme zu schonen.