19 Frühlingsbilder, die deine gute Laune spriessen lassen

Wettertechnisch wurde der Frühlingsbeginn dieses Jahr bereits etwas vorgezogen – obwohl der meteorologische Frühlingsanfang erst am 20. März ist. Die vielen Sonnenstunden lassen die Blumen spriessen, den Schnee schmelzen, die Menschen werden nach draussen gelockt und vergessen vielleicht etwas ihre Sorgen. Damit du ebenfalls in Frühlingslaune kommst, haben wir dir einige schöne Bilder zusammengetragen:

Die «Widebüsseli» zeigen sich:

Hinweis für alle, die das Wort nicht kennen: Es ist Berndeutsch für «Palmkätzchen», wie man die flauschigen Blüten der Weide auf Hochdeutsch nennt. Wie nennt ihr sie?

Ein Schwan am Rhein in Basel:

So sieht der Frühling am Genfersee aus:

Schnee gibt es im Tessin nur noch auf den Bergspitzen:

Blick auf den Monte San Salvatore bei Lugano:

So ein Spaziergang im Wald ist besonders im Frühling wunderschön:

Auch das Gefieder geniesst die vielen Sonnenstunden am Zürichsee:

Wer in Bern die Frühlingssonne am längsten geniessen will, sollte in den Rosengarten:

Blühende Bäume in Basel:

Thunersee, Mitte März: Der Föhn lässt die Berge noch näher erscheinen

Auch an der deutschen Ostsee ist es warm:

In Österreich bleibt der Schnee nur noch auf der Schattenseite des Tals liegen:

Sachsen, Deutschland: Die Krokusse sind beliebte Frühlingsboten

Die Gattung «Krokus» gehört zu den sogenannten Schwertliliengewächse. Je nachdem, welcher Quelle man Glauben schenkt, gibt es bis weit über 200 verschiedene Arten.

Endlich Frühling! Ort unbekannt:

Blühende Frühlingsglocken – oder für Kenner: «Narcissus Februargold»

Kirschblüten im Libanon

Auf die Fotos der rosaroten Kirschblüten aus der Schweiz müssen wir uns noch etwas gedulden. Die Blütezeit der Kirschblüte hängt von der Strenge des Winters ab. Erst wenn die frostige Zeit vorbei ist, entfalten sich die Blütengehölze. In Japan, wo sie besonders bekannt sind, fällt diese Zeit auf die Wochen zwischen Mitte bis Ende März bis weit in den April hinein. In der Schweiz, wo die Winter in der Regel etwas länger sind, startet die Hauptblütezeit erst im April.

Auch in London blüht die Kirschblüte schon:

In Mitteleuropa spriessen dafür die Krokusse:

In Budapest blüht es ebenfalls: