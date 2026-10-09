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Netflix bestätigt neues «Bridgerton»-Spin-Off um Mutter Violet

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Im Mittelpunkt der neuen Serie steht die junge Violet Bridgerton, in der Hauptserie gespielt von Ruth Gemmel.Bild: netflix/Liam Daniel

Netflix bestätigt neues «Bridgerton»-Spin-off

09.10.2026, 10:4409.10.2026, 10:44

Werte, geneigte Leserschaft, die Zeit ist gekommen für eine neue, lang ersehnte Liebesgeschichte aus der Welt von «Bridgerton»! Netflix bestätigt das Spin-off um Lady Violet Bridgerton, die beliebte Matriarchin der Serie. Laut dem Streaminganbieter soll die neue Produktion «die frühen Lebensjahre der jungen Lady Violet nachzeichnen und die Geschichte ihrer Romanze mit Viscount Edmund Bridgerton erzählen».

Im Spin-off wird es um die Romanze der jungen Violet und ihrem späteren Ehemann Viscount Edmund Bridgerton gehen. Derzeit wird die 5. Staffel in London gedreht, die sich um Francesca Bridgerton (Hannah Dodds) und Michaela (Masali Baduza) dreht und nächstes Jahr ausgestrahlt werden soll.

So verkündet Netflix die Neuigkeiten:

Bridgerton Spin-Off Ankündigung https://www.instagram.com/p/DeO7FQKjD4d/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;exln=MzRlODBiNWFlZA==&amp;srtk=MzRlODBiNWFlZA==
Bild: instagram

Lady Whistledown’s Society Papers
Werte, geneigte Leserschaft,
Diese Autorin wendet sich mit höchst aufregenden Neuigkeiten an Sie…Die Zeit ist gekommen, unsere Aufmerksamkeit der Matriarchin unserer geliebten Bridgertons zuzuwenden. Eine neue Serie, die die Liebesgeschichte der jungen Violet und des Viscount Edmund Bridgerton erzählt, ist in Arbeit. Die Liebesheirat, mit der alles begann, wird schon bald für Sie zu sehen sein, liebe Leser. Diese Autorin wird Sie selbstverständlich über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden halten. Bis dahin… Mit vorzüglicher Hochachtung, Lady Whistledown.
Bereitet euch vor, liebe Leser, denn diese Autorin hat ziemlich große Neuigkeiten mitzuteilen…

Wie beim «Bridgerton»-Spin-off «Queen Charlotte» werden die Drehbuchautorin und Produzentin Shonda Rhimes sowie Showrunner Nicholas Nardini gemeinsam an der neuen Produktion arbeiten. Mit Tom Verica in der Regie und Betsy Beers als ausführende Produzentin sind zwei weitere «Bridgerton»-Expertinnen involviert.

RECORD DATE NOT STATED QUEEN CHARLOTTE: A BRIDGERTON STORY, from left: India Amarteifio, Corey Mylchreest, Queen To Be , Season 1, ep. 101, aired May 4, 2023. photo: Liam Daniel / Netflix / Courtesy E ...
Königin Charlotte und König George von England im Spin-off.Bild: www.imago-images.de

Gemäss Deadline wird das neue Spin-off auf der Kurzgeschichte «Violet in Bloom» von der «Bridgerton»-Autorin Julia Quinn basieren. Darin wird die Liebesgeschichte vom ersten Kennenlernen bis zur Hochzeit, den Flitterwochen und dem frühen gemeinsamen Familienleben erzählt. Wer die Rolle der jungen Violet übernehmen wird, die in der Hauptserie von Ruth Gemmel gespielt wird, ist nicht bekannt.

(cme)

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quelle: netflix / liam daniel
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