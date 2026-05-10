Die beliebte Regency-Serie hält Einzug in die Gaming-Welt. Bild: LIAM DANIEL/NETFLIX

Netflix-Hit «Bridgerton» bekommt Crossover mit Kult-Spiel

Bei Netflix feierte «Bridgerton» mit seinen bisher vier Staffeln weltweite Erfolge. Nun soll der Serien-Hit die Streaming-Welt für eine besondere Zusammenarbeit verlassen. Die Regency-Ära hält Einzug in «Die Sims 4».

Michelle Nuhn / watson.de

Mehr «Digital»

Seit Jahren zählt «Bridgerton» zu den erfolgreichsten Serien bei Netflix. Von opulenten Kostümen über glamouröse Bälle bis zu herzerwärmenden Liebesgeschichten: Die Regency-Serie rund um die Londoner High Society lockte mit jeder neuen Staffel Millionen von Menschen vor die Bildschirme. Nun erweitert Netflix die Welt der Produktion auf ungewöhnliche Weise.

So werden Teile von «Bridgerton» schon demnächst in der Gaming-Welt wiederzufinden sein. Gemeinsam mit «Die Sims 4» startet das Streaming-Phänomen eine besondere Kooperation.

«Bridgerton» kommt zu «Die Sims 4»

Wie Electronic Arts berichtet, startet das Unternehmen zusammen mit Netflix und Shondaland, der Produktionsfirma hinter «Bridgerton», erstmals ein Crossover zwischen der Serie und dem Kult-Spiel.

Ab dem 12. Mai können Spielerinnen und Spieler in einem zeitlich begrenzten Event zahlreiche neue Inhalte aus dem Streaming-Hit freischalten. Und das Beste: Das Ganze ist kostenlos, sowohl auf dem PC als auch der Konsole.

Bis zum 7. Juli stehen dabei mehr als 22 von der Serie inspirierte Gegenstände und Looks zur Verfügung. Laut der offiziellen Beschreibung von EA werden diese allein durch den täglichen Login in «Die Sims 4» zum Katalog hinzugefügt.

Inspiriert wurde die Kooperation vorrangig von der zuletzt erschienenen vierten Staffel. Daher hält neben einigen Bauelementen auch Sophie Baeks berühmtes «Lady in Silver»-Kostüm (inklusive Maske) Einzug in das Spiel.

Erste Bilder vom «Die Sims 4 Lady Bridgerton Maskenball-Mode-Set». bild: screenshot x

«Bridgerton»: Zwei exklusive Sets verfügbar

Zusätzlich zu den Gratis-Inhalten launcht EA zwei neue kostenpflichtige «Bridgerton»-Erweiterungen. Zum einen das «Die Sims 4 Lady Bridgertons Maskenball-Saal-Set» und zum anderen das «Die Sims 4 Lady Bridgertons Maskenball-Mode-Set». Diese sind entweder einzeln für rund 6 Franken oder im Bundle für rund 9 Franken erhältlich.

Das Fashion-Set ermöglicht es Spielerinnen und Spielern, ihre Sims in «elegante Fräcke, umwerfende Roben und Accessoires zu kleiden, die dem angesagtesten Event der Saison würdig sind». Das Bau-Set konzentriert sich hingegen darauf, «ein perfektes Ambiente für das gesellschaftliche Ereignis der Saison zu schaffen».

Bald kann bei «Die Sims 4» das Haus der Familie Bridgerton nachgebaut werden. bild: screenshot x

Wer sich letztlich für das Bundle-Angebot entscheidet, wird mit drei zusätzlichen exklusiven Bonusinhalten belohnt. Dazu zählen ein Pavillon des Bridgerton-Anwesens, ein Klavier sowie ein Babybett, das laut der Beschreibung an Penelope und Colin erinnern soll.