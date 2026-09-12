Diese Weichwanze trägt den Namen einer berühmten Sängerin. Bild: Sarah Schroeder/UCR

Quizzticle

Diese Tiere wurden nach Promis benannt – findest du sie heraus?

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Liebe Quizzticle Klasse,



Diese Woche wurde eine Weichwanzen-Art nach einem Pop-Superstar benannt. Es kommt immer wieder vor, dass sich Forscherinnen und Forscher bei der Namensgebung von Tieren von prominenten Persönlichkeiten inspirieren lassen.



Und das aus gutem Grund: So macht man am besten auf sich selbst oder ein Anliegen aufmerksam. Viele Forschungsteams nutzen beispielsweise die Öffentlichkeit, um auf eine aussterbende Art oder den Umweltschutz hinzuweisen.

Diese Woche wollen wir nun euer Wissen über Tiere mit Promi-Namen testen. Dein Auftrag ist es nun, die Namen von 19 berühmten Persönlichkeiten zu nennen. Wichtige Anmerkung: Am Schluss findest du alle Tiere mit Namen abgebildet. Aber nicht schummeln!

Viel Spass!

Und so geht's:

Wir suchen 19 Prominente nach welchen neu entdeckte Tierarten benannt wurden.

Als Hinweis erklären wir, warum ausgerechnet diese Promis ausgewählt wurden.

Achte auf die korrekte Schreibweise. Wir haben versucht, auch einige ähnliche Schreibweisen als korrekt zu erfassen, aber sicher ist sicher.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown von 20 Minuten.

Drücke auf «Quiz spielen» und los geht's!

Diese Tiere sind nach Prominenten benannt 1 / 21 Diese Tiere sind nach Prominenten benannt Gallwespe (Preseucoela imallshookupis) quelle: etsy / etsy