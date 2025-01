Prinzip Hoffnung: Diese Filme und Stars sind 2025 für einen Oscar nominiert

Wer beerbt in der Nacht auf den 3. März «Oppenheimer»? «The Brutalist» oder «Conclave»? Und gewinnt Demi Moore nach dem Golden Globe auch noch einen Oscar? Fragen über Fragen! Die Antworten kennen wir noch nicht. Aber hier sind die Nominierten für die Academy Awards.

Simone Meier Folge mir Leo Helfenberger Folge mir

Mehr «Leben»

2025 wird alles anders bei den Oscars. Es muss. Jedenfalls ist dies der Wunsch: Dass die Hollywood-Stars ihre Prominenz für einen guten Zweck nützen und die Verleihung der Academy Awards in der Nacht vom 2. auf den 3. März zu einer riesigen Spendengala für Menschen machen, die in der Feuersbrunst von Los Angeles ihr Heim verloren haben und sich nicht einfach so ein neues leisten können. Mitte Januar wurde diese Idee erstmals von der Schauspielerin Rosanna Arquette lanciert und stiess sofort auf offene Ohren und Herzen.

Noch ist völlig unklar, wie das aussehen soll: Werden Demi Moore, Adrien Brody oder Kieran Culkin etwa vier Stunden lang an Telefonen sitzen, um Geld einzutreiben? Kann man ein Dinner mit Nicole Kidman ersteigern? Oder bei Timothée Chalamet Bob-Dylan-Gesangsstunden nehmen? Und wie pompös darf die Show mit Moderator Conan O’Brien überhaupt sein, damit sie der Tragödie von Los Angeles noch angemessen ist?

Die Ratlosigkeit, wie sich der grösste Tag der Filmbranche heuer überhaupt begehen lässt, äusserte sich bereits vor der Verkündigung der Oscar-Nominationen: Sie wurden vom 17. auf den 19. und schliesslich auf den 23. Januar verschoben. Doch nun sind sie da. Und hier folgen die Nominierten in den einzelnen Kategorien: