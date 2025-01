Zwei Schweizer dabei! Diese Filme und Stars sind 2025 für einen Oscar nominiert

Wer beerbt in der Nacht auf den 3. März «Oppenheimer»? «The Brutalist» oder «Conclave»? Und gewinnt Demi Moore nach dem Golden Globe auch noch einen Oscar? Fragen über Fragen! Die Antworten kennen wir noch nicht. Aber hier sind die Nominierten für die Academy Awards.

Die Statistik: Wer hat wie viele Chancen?

«Emilia Pérez» (Musicalthriller): 13 Nominierungen

«Wicked» (Märchenmusical): 10

«The Brutalist» (Nachkriegs-Architektendrama): 10

«A Complete Unknown» (Musikerfilm): 8

«Conclave» (Vatikanthriller): 8

«Anora» (Sexgewerbekomödie): 6

«Dune: Part Two» (halt «Dune»): 5

«The Substance» (Horrorkomödie): 5

«Nosferatu» (Vampirromantik): 4

«I’m Still Here» (Familiendrama unter der brasilianischen Militärdiktatur): 3

«Sing Sing» (Gefängnisfilm): 3

«The Wild Robot» (Schiffbruch mit Roboter): 3

«Flow» (Schiff mit Katze): 2

«A Real Pain» (Zwei Cousins und der Holocaust): 2

«Nickel Boys» (Freundschaftsfilm): 2

«The Apprentice» (wie Trump böse wurde): 2

Die Erwartungen

2025 wird alles anders bei den Oscars. Es muss. Jedenfalls ist dies der Wunsch: Dass die Hollywood-Stars ihre Prominenz für einen guten Zweck nützen und die Verleihung der Academy Awards in der Nacht vom 2. auf den 3. März zu einer riesigen Spendengala für Menschen machen, die in der Feuersbrunst von Los Angeles ihr Heim verloren haben und sich nicht einfach so ein neues leisten können. Mitte Januar wurde diese Idee erstmals von der Schauspielerin Rosanna Arquette lanciert und stiess sofort auf offene Ohren und Herzen.

Noch ist völlig unklar, wie das aussehen soll: Werden Demi Moore, Adrien Brody oder Kieran Culkin etwa vier Stunden lang an Telefonen sitzen, um Geld einzutreiben? Kann man ein Dinner mit Mickey Madison ersteigern? Oder bei Timothée Chalamet Bob-Dylan-Gesangsstunden nehmen? Und wie pompös darf die Show mit Moderator Conan O’Brien überhaupt sein, damit sie der Tragödie von Los Angeles noch angemessen ist?

Die Ratlosigkeit, wie sich der grösste Tag der Filmbranche heuer überhaupt begehen lässt, äusserte sich bereits vor der Verkündigung der Oscar-Nominationen: Sie wurden vom 17. auf den 19. und schliesslich auf den 23. Januar verschoben. Doch nun sind sie da. Samt den beiden Schweizern Tim Fehlbaum und Edward Berger. Und es darf als kleine Aufmüpfigkeit von Hollywood gewertet werden, dass der Anti-Trump-Film «The Apprentice» gleich in beiden Darstellerkategorien nominiert wurde.

Film

«Anora»

«The Brutalist»

«A Complete Unknown»

«Conclave» (Regie Edward Berger, mütterlicherseits ein Schweizer, sonst Österreicher)

«Dune: Part Two» von

«Emilia Pérez»

«I’m Still Here»

«Nickel Boys»

«The Substance»

«Wicked»

Adrien Brody und felicity Jones in «The Brutalist». Bild: keystone

Regie

Sean Baker – «Anora»

Brady Corbet – «The Brutalist»

James Mangold – «A Complete Unknown»

Jacques Audiard – «Emilia Pérez»

Coralie Fargeat – «The Substance»

Coralie Fargeat. Bild: keystone

Hauptdarstellerin

Cynthia Erivo – «Wicked»

Karla Sofía Gascón – «Emilia Pérez»

Mikey Madison – «Anora»

Demi Moore – «The Substance»

Fernanda Torres – «I’m Still Here»

Demi Moore in «The Substance». Bild: filmcoopi

Hauptdarsteller

Adrian Brody – «The Brustalist»

Timothée Chalamet – «A Complete Unknown»

Colman Domingo – «Sing Sing»

Ralph Fiennes – «Conclave»

Sebastian Stan – «The Apprentice»

Timothée Chalamet als Bob Dylan in «A Complete Unknown». Bild: keystone

Nebendarstellerin

Monica Barbaro – «A Complete Unknown»

Ariana Grande – «Wicked»

Felicity Jones – «The Brutalist»

Isabella Rossellini – «Conclave»

Zoë Saldaña – «Emilia Pérez»

Zoë Saldaña in «Emilia Pérez». Bild: PATHÉ FILMS / Shanna Besson

Nebendarsteller

Yura Borisov – «Anora»

Kieran Culkin – «A Real Pain»

Edward Norton – «A Complete Unknown»

Guy Pearce – «The Brutalist»

Jeremy Strong – «The Apprentice»

Jeremy Strong in «The Apprentice». Bild: DCM

Originaldrehbuch

Sean Baker – «Anora»

Brady Corbet und Mona Fastvold – «The Brutalist»

Jesse Eisenberg – «A Real Pain»

Moritz Binder und Tim Fehlbaum (ein Basler) – «September 5»

Coralie Fargeat – «The Substance»

Adaptiertes Drehbuch

James Mangold und Jay Cocks – «A Complete Unknown»

Peter Straughan – «Conclave»

Jacques Audiard – «Emilia Pérez»

Ramell Ross und Joslyn Barnes – «Nickel Boys»

Clint Bentley und Greg Kwedar – «Sing Sing»

«Conclave». Bild: www.imago-images.de

Internationaler Film

Brasilien: «I’m Still Here»

Dänemark: «The Girl with the Needle»

Frankreich: «Emilia Pérez»

Deutschland: «The Seed of the Sacred Fig»

Lettland: «Flow»

Kamera

Lol Crawley – «The Brutalist»

Greig Fraser – «Dune: Part Two»

Paul Guilhaume – «Emilia Pérez»

Ed Lachman – «Maria»

Jarin Blaschke – «Nosferatu»

«Nosferatu». Bild: keystone

Schnitt

Sean Baker – «Anora»

David Jancso – «The Brutalist»

Nick Emerson – «Conclave»

Juliette Welfling – «Emilia Pérez»

Myron Kerstein – «Wicked»

Production Design

Judy Becker – «The Brutalist»

Suzie Davies – «Conclave»

Patrice Vermette – «Dune: Part Two»

Craig Lathrop – «Nosferatu»

Nathan Crowley – «Wicked»

«Dune: Part Two» Bild: www.imago-images.de

Filmmusik

Daniel Blumberg – «The Brutalist»

Volker Bertelmann – «Conclave»

Clément Ducol und Camille – «Emilia Pérez»

John Powell und Stephen Schwartz – «Wicked»

Kris Bowers – «The Wild Robot»

«Wicked». Bild: universal pictures

Song

«Never Too Late» – Elton John, Brandi Carlile, Andrew Watt und Bernie Taupin in «Elton John: Never Too Late»

«El Mal» – Clément Ducol und Camille in «Emilia Pérez»

«Mi Camino» – Camille und Clément Ducol in «Emilia Pérez»

«Like A Bird» – Abraham Alexander und Adrian Quesada in «Sing Sing»

«The Journey» – Diane Warren in «The Six Triple Eight»

Kostüm

Arianne Phillips – «A Complete Unknown»

Lisy Christl – «Conclave»

Janty Yates und Dave Crossman – «Gladiator II»

Linda Muir – «Nosferatu»

Paul Tazewell – «Wicked»

«Gladiator II». Bild: Paramount Pictures

Make-up und Hairstyling

Mike Marino, David Presto und Crystal Jurado – «A Different Man»

Julia Floch Carbonel, Emmanuel Janvier und Jean-Christophe Spadaccini – «Emilia Pérez»

David White, Traci Loader und Suzanne Stokes-Munton – «Nosferatu»

Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon und Marilyne Scarselli – «The Substance»

Frances Hannon, Laura Blount und Sarah Nuth – «Wicked»

Sebastian Stan in «A Different Man». Bild: keystone

Animationsfilm

«Flow»

«Inside Out 2»

«Memoir Of A Snail»

«Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl»

«The Wild Robot»

«The Wild Robot». Bild: keystone

Dokumentarfilm

«Black Box Diaries»

«No Other Land»

«Porcelain War»

«Soundtrack to a Coup d’Etat»

«Sugarcane»

Kurzfilm

Adam J. Graves und Suchitra Mattai – «Anuja»

Victoria Warmerdam und Trent – «I’m Not a Robot»

Cindy Lee und Darwin Shaw – «The Last Ranger»

Sam Cutler-Kreutz und David Cutler-Kreutz – «A Lien»

Nebojša Slijepčević und Danijel Pek – «The Man Who Could Not Remain Silent»

Animierter Kurzfilm

Nicolas Keppens und Brecht Van Elslande – «Beautiful Men»

Shirin Sohani und Hossein Molayemi – «In the Shadow of the Cypress»

Daisuke Nishio und Takashi Washio – «Magic Candies»

Nina Gantz und Stienette Bosklopper – «Wander to Wonder»

Loïc Espuche und Juliette Marquet – «Yuck!»

Kurzer Dokumentarfilm

«Death by Numbers»

«I Am Ready, Warden»

«Incident»«Instruments of a Beating Heart»

«The Only Girl in the Orchestra»

Visual Effects

«Alien: Romulus»

«Better Man»

«Dune: Part Two»

«Kingdom of the Planet of the Apes»

«Wicked»