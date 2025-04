Wie findest du «Andor»? Schreibe es in die Kommentare!

«In jeder Folge von ‹Andor› fragt jemand: ‹Wo ist Cassian?› und dann wird Cassian in der lächerlichsten Situation gezeigt, in der sich ein Mensch befinden kann.»

Vergleiche zur echten Welt sind nicht weit. Besonders zur momentanen politischen Situation in den USA.

«Jesses, ich habe gedacht, dass die verdammte Hochzeit nie enden wird. Sie hat viel zu lange gedauert.» «Ich denke, es war ein bisschen lang, aber es zeigt zwei Seiten der Rebellion. Die Menschen, die draussen kämpfen. Und die Menschen, die die Entscheidungen treffen. Beide Seiten haben unterschiedliche Kämpfe zu führen. Sie weiss offensichtlich, was mit Trey passieren wird.»

Der einzige Kritikpunkt, den Fans haben, ist, dass die Hochzeit viel zu lange gedauert hat. Andere hingegen sind der Meinung, dass das genau so sein musste, denn es zeigt, dass «beide Seiten unterschiedliche Kämpfe führen».

«‹Andor› ist weiterhin EXZELLENT.» «Die tanzende Mon Mothma am Ende der Episode 3 ist perfekt für ein Gif.» «Sie machen bereits neue und andere Dinge mit ‹Star Wars› und es ist unglaublich. Ich bin so aufgeregt für den Rest der Staffel.»

«DIESE SHOW IST SOOOOO wahnsinnig gut. Ich kann wirklich nicht einmal in Worte fassen- die GESCHICHTENERZÄHLUNG. Die Art und Weise, wie sie zwischen verschiedenen Schauplätzen wechseln. Wie die Musik eingesetzt wird. Mir fehlen im Moment wirklich die Worte. Dies ist das beste Fernsehen, das ich je in meinem Leben gesehen habe #Andor»

Was «Andor» so gut macht? Die Art und Weise, wie die Geschichte mit unterschiedlichen Storylines erzählt wird.

«Das waren nicht drei Episoden einer Serie, das war ein ganzer Film. Keine Live-Action-Star-Wars-Show wird je an ‹Andor› herankommen.»

«Die ersten drei Episoden von #Andor Staffel 2 beweisen weiterhin, dass es in Star Wars nichts Cooleres gibt als Rebellen. Nicht das Imperium, nicht die Jedi, nicht die Sith, nicht die Föderation. Rebellen > alles.»

Keine Sorge, in diesem Artikel kommen keine Spoiler vor.

Für alle, die wissen wollen, was in den ersten drei Folgen passiert, aber nicht gespoilert werden wollen, kommt hier die perfekte Zusammenfassung:

«Andor» erzählt die fesselnde Geschichte der Anfänge der Rebellion und zieht dabei eindeutige Parallelen zu aktuellen Geschehnissen in unserer realen Welt.

«Andor» wird von Fans als die beste «Star Wars»-Serie gefeiert. Die zweite Staffel kann definitiv an den Erfolg anknüpfen.

quelle: disney plus

