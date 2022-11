People-News

Will Smith äussert sich erstmals öffentlich zur Oscar-Ohrfeige

Will Smith hat sich nun lange aus dem Rampenlicht zurückgezogen – jetzt spricht er in einer Talkshow über die Beweggründe seiner Ohrfeige an Chris Rock.

Vermutlich hast du keine Ahnung mehr, wer im März 2022 einen Oscar gewonnen hat. Was du aber mit Sicherheit weisst: Will Smith hat Chris Rock eine Ohrfeige verpasst. Mitten auf der Bühne. Vor laufenden Kameras. In der Talkshow «The Daily Show» mit Trevor Noah gab er Einblick, was in diesem Moment in ihm vorgegangen ist – und macht nebenbei noch etwas Werbung für seinen neuen Film.

Im Interview sagt Smith unter Tränen, dass er an jenem Abend neben sich gestanden habe und, dass dies nicht die Person war, die er gerne sein würde. «Ich machte in dieser Nacht gerade etwas durch. Es ist aber nicht so, als würde das mein Handeln entschuldigen.»



Es sei Wut gewesen, die lange in ihm gebrodelt habe, bevor sie an diesem Abend überkochte. Er fühlte sich zurückversetzt: «Ich war wieder der kleine Junge, der zusehen musste, wie sein Vater seine Mutter schlägt.»

Kein Will Smith an den Oscars bis 2043

Der Schauspieler sagte zudem, dass er es völlig verstehen könne, wenn ihn deshalb jemand nicht in seinem neuen Film «Emancipation» sehen wolle. Trotzdem hoffe er aber stark, dass man nicht das gesamte Team hinter dem Streifen für seine Fehlhandlungen verantwortlich mache – und sich die Zuschauer den Film trotzdem ansehen.

Die Dreharbeiten für «Emancipation» waren bereits vor der Oscarnacht im März abgeschlossen, der Film erscheint am 9. Dezember 2022 auf Apple TV+. Will Smith spielt darin einen Sklaven, der sich auf den Weg in seine Freiheit macht. Die Oscarverleihung nächstes Jahr dürfte aber ohne den 54-Jährigen stattfinden, denn der ist nun für 10 Jahre davon ausgeschlossen.

(anb)