Das enthüllen die Scheidungspapiere von Kanye West und Kim Kardashian

Zwei Jahre nach ihrer Trennung haben sich die US-Stars im Rosenkrieg geeinigt. Das steht in den Scheidungspapieren von Kim Kardashian und Kanye West.

Monatelang hielten sich die Spekulationen, am 19. Februar 2021 wurde es dann bestätigt: Kim Kardashian reichte beim Superior Court in Los Angeles die Scheidung von Kanye West ein. Nach sieben gemeinsamen Jahren war die Liebe des Reality-TV-Stars und des Musikers zerbrochen. Der offizielle Grund: «unüberbrückbare Differenzen».

Einig wurden sich beiden auch in den folgenden Monaten nicht – vor allem wegen Kanye West. Während Kim Kardashian die Formalitäten schnell hinter sich bringen wollte, soll ihr Ex ihr immer wieder Steine in den Weg gelegt und sich unkooperativ verhalten haben. Eineinhalb Jahre später kam es nun doch noch zur Übereinkunft.

Aufteilung eines Milliardenvermögens

Die Scheidungspapiere, die t-online vorliegen, enthüllen Unterhaltszahlungen sowie die Aufteilung des Sorgerechts und des mehrere Millionen Dollar schweren Immobilienportfolios.

Laut der Vereinbarung erhalten Kim Kardashian und Kanye West das gemeinsame Sorgerecht mit «gleichem Umgangsanspruch» für ihre vier Kinder. Der Grammy-Preisträger wird seiner Ex-Frau monatlich 200'000 US-Dollar an Unterhalt für die neunjährige North, den drei Jahre jüngeren Saint, die vierjährige Chicago, und Nesthäkchen Psalm, der 2019 zur Welt kam, zahlen. Dabei soll es sich aber nur um seinen Anteil handeln, die Unternehmerin soll ebenso viel ausgeben wollen.

Auch alle anderen anfallenden Kosten für die Sicherheit der Kinder, ihre schulische Ausbildung oder Studiengebühren wird von den Eltern zu jeweils 50 Prozent übernommen. Leben wird der Promi-Nachwuchs hauptsächlich bei der Mutter. Kim Kardashian wurde das 60-Millionen-Dollar-Anwesen der Familie im kalifornischen Hidden Hills zugesprochen. Zudem bekommt sie das Nachbarhaus, das ihr Ex-Mann kurz nach der Trennung für 4,5 Millionen gekauft hat, sowie ein Grundstück in Idaho.

Kanye West ist hingegen nun alleiniger Eigentümer eines 60-Millionen-Dollar-Strandhauses in Malibu. Ihm gehören zudem zwei Ranches in Wyoming, 300 Hektar Land in Kalifornien, das Haus in Chicago, in dem er aufgewachsen ist, sowie ein Anwesen in Belgien.

Den Dokumenten zufolge haben beide Parteien auf Ehegattenunterhalt verzichtet. Ihr Gesamtvermögen, das mehrere Milliarden US-Dollar umfassen soll, wollen sie so aufteilen, wie sie es vorab in ihrem Ehevertrag festgelegt hatten. Hätten sich Kim Kardashian und Kanye West nicht geeinigt, wäre es zu einem Wiedersehen vor Gericht gekommen. Der Prozess war bereits für Mitte Dezember angesetzt. (t-online, jdo)