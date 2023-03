People-News

Madonna hat angeblich einen neuen Lover – einen 29-jährigen Sportler

Weil das Liebesleben der Stars vermutlicher spannender ist als dein eigenes, kommt hier ein bisschen Gossip. Mach damit, was du willst.

Madonna soll offenbar einen Neuen haben. Laut dem Klatschportal Page Six soll es sich um den Boxtrainer Josh Popper handeln. Der 29-Jährige sei der Fitness-Coach eines ihrer sechs Kinder.

Handfeste Beweise für die Liaison gibt es höchstens in Form eines gemeinsamen Instaposts. Ein Bild, auf dem die Sängerin und der Sportler zusammen vor einem Boxring ... kuscheln (oder so ähnlich). Zeugen sollen der britischen Tageszeitung Daily Mail ausserdem gesteckt haben, dass die öffentliche Zurschaustellung romantische Hintergründe habe.

Erst im Februar hatte sich die 64-Jährige von ihrem Freund Andrew Darnell getrennt. Im vergangenen September wurde die Affäre mit dem 23-Jährigen bekannt: Die beiden wurden knutschend auf einem Konzert in New York gesichtet, Bilder davon verbreiteten sich in Windeseile im Netz.

Sind nicht mehr: Andrew Darnell und Madonna. bild: instagram

Auch Andrew Darnell soll inzwischen andere Frauen daten. PageSix zitiert eine Quelle, die zur frischen Trennung Madonnas erklärt: «Es war nur eine lockere Sache, deshalb ist sie jetzt nicht untröstlich».

