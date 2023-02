Nach Kritik an ihrem Gesicht: Madonna geht zum Gegenangriff über

Schliesslich zitiert Madonna eine Liedzeile von Beyoncé: «You won't break my soul» (Deutsch etwa: «Ihr werdet meine Seele nicht zerstören»). Madonna jedenfalls freue sich «auf viele weitere Jahre, in denen ich mich subversiv verhalte, Grenzen überschreite, mich gegen das Patriarchat auflehne und vor allem mein Leben geniesse».

Madonna hat auf Kritik an ihrem Äusserem reagiert und macht auf Instagram klar, wie sie darüber denkt. Die 64-Jährige hatte bei der Grammy-Verleihung am Sonntag in Los Angeles die Kölner Sängerin Kim Petras vorgestellt, die als erste Transfrau den wichtigen Musikpreis erhielt . Dass jetzt im Netz über ihr Gesicht diskutiert werde, statt über die «Furchtlosigkeit» bestimmter Künstlerinnen und Künstler, sei für sie nicht verständlich. Sie wirft den Userinnen und Usern «Altersdiskriminierung und Frauenfeindlichkeit» vor.

Millenials werden in diesem Retro-Food-Quiz so was von abkacken ... und du?

Pilot aus Neuseeland als Geisel in Papua – Schicksal unklar

Nach der Geiselnahme eines neuseeländischen Piloten in der indonesischen Provinz Papua ist dessen Schicksal weiter unklar. Separatistische Rebellen hatten am Dienstag am Flughafen Paro im abgelegenen Distrikt Nduga ein kleines Verkehrsflugzeug in Brand gesetzt und den Piloten nach eigenen Angaben verschleppt. Auch wo die fünf Passagiere der Maschine sind, ist unklar. Neuseelands Ministerpräsident Chris Hipkins sagte am Mittwoch, die Botschaft seines Landes in Indonesien sei mit dem Fall betraut.