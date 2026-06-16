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Holland spricht über Hochzeitsgerüchte mit Zendaya

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Nach monatelangen Spekulationen hat sich Schauspieler Tom Holland zu den Gerüchten über eine Hochzeit mit Partnerin Zendaya geäussert. KI-generierte Fotos von einer angeblichen Hochzeit hätten dazu geführt, dass seine Grossmutter glaubte, sie sei nicht eingeladen worden, sagte Holland im Interview mit dem Magazin «Esquire». Auf die Frage, ob er diese Nachricht auch an andere Familienmitglieder habe senden müssen, sagte der 30-Jährige: «Nein, sie waren ja alle da.»

Tom Holland und Zendaya sind seit 2021 offiziell ein Paar. Bild: keystone

Zendaya (29) und Tom Holland verliebten sich während der «Spider-Man»-Dreharbeiten sowohl vor als auch hinter der Kamera. Weitere Details zur mutmasslichen Hochzeit teilte Holland nicht.

Medien und Fans spekulieren bereits seit langem über eine geheime Hochzeit – etwa wegen eines goldenen Rings, mit dem Zendaya an ihrem Finger fotografiert wurde. (hkl/sda/dpa)