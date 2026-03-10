Erfundene Bilder von der Hochzeit von Zendaya und Tom Holland gehen in den sozialen Medien viral. Image: watson

Fake Wedding, Real Buzz: KI-Hochzeitsfotos von Zendaya und Tom Holland

Diese Hochzeitsfotos von Zendaya und Tom Holland haben auf Instagram über 11 Millionen Likes erreicht. Aber Vorsicht, es gibt einen Haken.



Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!

Es ist eines der Lieblingspaare Hollywoods: Tom Holland und Zendaya, die zusammen in der Marvel-Spider-Man-Trilogie zu sehen sind, haben ihre Leinwand-Chemie in eine echte Romanze verwandelt. Angeblich sollen sie sogar heimlich geheiratet haben – ohne dass jemand es bemerkte.

Das zumindest hat die Stylistin der Schauspielerin, Law Roach, verraten – und damit auf den sozialen Netzwerken wie eine Bombe eingeschlagen. Schliesslich wäre eine geheime, intime Zeremonie bei diesem Paar, das ebenso medienwirksam wie zurückgezogen ist, kaum überraschend.

Ein Instagram-Beitrag, der das Paar während ihrer Zeremonie in einem Setting zeigt, das an den Comer See in Italien erinnert, hat die Anzahl Likes mit 11 Millionen sprengen lassen.



Doch Vorsicht: Auch wenn dieses Shooting wie eine echte Hochzeit aussieht – abgesehen von der etwas uninspirierten Inszenierung – handelt es sich um ein Produkt künstlicher Intelligenz.

Hinter der Kreation steckt der User @heroemaniaco, der niemanden täuschen will, da sein Profil nur KI-generierte Inhalte zeigt. Als Fan von Kino und Superheldenfilmen lässt er die KI Schauspielerinnen und Schauspieler in ihren Rollen aus Marvel- und DC-Filmen inszenieren.

Sein Instagram-Beitrag über die Hochzeit von Tom Holland und Zendaya war lediglich eine Hommage an das Paar aus den Spider-Man-Filmen.

Das «Shooting»:

Image: Instagram/@heroemaniaco

Image: Instagram/@heroemaniaco

Image: Instagram/@heroemaniaco

Image: Instagram/@heroemaniaco

Image: Instagram/@heroemaniaco

Bei den Zehntausenden Kommentaren unter dem Post zeigt sich: Viele Gratulationen sind völlig ernst gemeint. Ähnlich wie die sogenannten «Boomer-Fallen» auf Facebook, bei denen künstlich erzeugte, teils groteske Bilder eingesetzt werden, um bei den Nutzern Empathie zu wecken und somit eine grössere Reichweite zu erlangen, erhofft man sich wohl auch hier, dass die KI-Bilder viral gehen.

Angesichts der rasant fortschreitenden KI-Technologien wird klar: Ein künstlich erstellter Beitrag, den der Algorithmus zwischen unzähligen anderen Bildern einblendet, kann praktisch jede Nutzerin und jeden Nutzer täuschen.

Die Viralität dieses Beitrags ist der Beweis, dass die sozialen Netzwerke in ein neues Zeitalter eingetreten sind; eines, in dem Misstrauen angebracht ist und jedes Bild, das zu schön scheint, um wahr zu sein, Zweifel wecken sollte. (fwa)