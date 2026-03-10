wechselnd bewölkt15°
DE | FR
burger
Leben
Social Media

KI-Bilder täuschen Hochzeit von Zendaya und Tom Holland vor

On dirait Zendaya et Tom Holland, mais ce n&amp;#039;est pas eux.
Erfundene Bilder von der Hochzeit von Zendaya und Tom Holland gehen in den sozialen Medien viral.Image: watson

Fake Wedding, Real Buzz: KI-Hochzeitsfotos von Zendaya und Tom Holland

Diese Hochzeitsfotos von Zendaya und Tom Holland haben auf Instagram über 11 Millionen Likes erreicht. Aber Vorsicht, es gibt einen Haken.
Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!
10.03.2026, 17:2510.03.2026, 17:25

Es ist eines der Lieblingspaare Hollywoods: Tom Holland und Zendaya, die zusammen in der Marvel-Spider-Man-Trilogie zu sehen sind, haben ihre Leinwand-Chemie in eine echte Romanze verwandelt. Angeblich sollen sie sogar heimlich geheiratet haben – ohne dass jemand es bemerkte.

Das zumindest hat die Stylistin der Schauspielerin, Law Roach, verraten – und damit auf den sozialen Netzwerken wie eine Bombe eingeschlagen. Schliesslich wäre eine geheime, intime Zeremonie bei diesem Paar, das ebenso medienwirksam wie zurückgezogen ist, kaum überraschend.

Ein Instagram-Beitrag, der das Paar während ihrer Zeremonie in einem Setting zeigt, das an den Comer See in Italien erinnert, hat die Anzahl Likes mit 11 Millionen sprengen lassen.

Doch Vorsicht: Auch wenn dieses Shooting wie eine echte Hochzeit aussieht – abgesehen von der etwas uninspirierten Inszenierung – handelt es sich um ein Produkt künstlicher Intelligenz.

Hinter der Kreation steckt der User @heroemaniaco, der niemanden täuschen will, da sein Profil nur KI-generierte Inhalte zeigt. Als Fan von Kino und Superheldenfilmen lässt er die KI Schauspielerinnen und Schauspieler in ihren Rollen aus Marvel- und DC-Filmen inszenieren.

Sein Instagram-Beitrag über die Hochzeit von Tom Holland und Zendaya war lediglich eine Hommage an das Paar aus den Spider-Man-Filmen.

Das «Shooting»:

Le faux mariage de Zendaya et Tom Holland
Image: Instagram/@heroemaniaco
Instagram/@heroemaniaco
Image: Instagram/@heroemaniaco
Instagram/@heroemaniaco
Image: Instagram/@heroemaniaco
Instagram/@heroemaniaco
Image: Instagram/@heroemaniaco
Instagram/@heroemaniaco
Image: Instagram/@heroemaniaco

Bei den Zehntausenden Kommentaren unter dem Post zeigt sich: Viele Gratulationen sind völlig ernst gemeint. Ähnlich wie die sogenannten «Boomer-Fallen» auf Facebook, bei denen künstlich erzeugte, teils groteske Bilder eingesetzt werden, um bei den Nutzern Empathie zu wecken und somit eine grössere Reichweite zu erlangen, erhofft man sich wohl auch hier, dass die KI-Bilder viral gehen.

Angesichts der rasant fortschreitenden KI-Technologien wird klar: Ein künstlich erstellter Beitrag, den der Algorithmus zwischen unzähligen anderen Bildern einblendet, kann praktisch jede Nutzerin und jeden Nutzer täuschen.

Die Viralität dieses Beitrags ist der Beweis, dass die sozialen Netzwerke in ein neues Zeitalter eingetreten sind; eines, in dem Misstrauen angebracht ist und jedes Bild, das zu schön scheint, um wahr zu sein, Zweifel wecken sollte. (fwa)

Mehr zum Thema

People-News
Haben Zendaya und Tom Holland Ja gesagt? Ja, sagt ihr Stylist!
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Noch mehr Bilder, die du zweimal anschauen musst, um sie zu verstehen
1 / 22
Noch mehr Bilder, die du zweimal anschauen musst, um sie zu verstehen

Beine-Wirrwarr im Hause Klumnitz bild: instagram/heidiklum
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das japanische Affenbaby Punch erobert Social Media im Sturm – hier siehst du, warum
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Krieg beeinflusst Reisen: Diese Destinationen sind nun zu meiden
Die Kriege in Nahost und in der Ukraine haben Folgen für den Luftverkehr und damit für Ferienpläne. Von welchen Reisen der Bund nun abrät und welche Destinationen gefragt sind, erfährst du hier.
Wer auf der sicheren Seite sein will, bucht keine Ferien in Dubai oder anderswo in den Golfstaaten. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheit (EDA) empfiehlt aktuell, auf touristische Reisen in verschiedene Nahoststaaten zu verzichten. Darunter sind etwa die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Katar und Saudi-Arabien. Ob die Lage im Sommer eine andere ist, lässt sich kaum vorhersehen. Aktuell sind viele Flüge ausgesetzt. Die Swiss fliegt zum Beispiel bis 10. März nicht nach Dubai, Tel Aviv wird bis 22. März nicht angesteuert.
Zur Story