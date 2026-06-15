Die Schweizer Sängerin Beatrice Egli ist bald auch im Fernsehen zu sehen. Bild: Getty Images Europe

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Beatrice Egli kündigt erste Schauspielrolle an

Neuigkeiten von Beatrice Egli. Die Schlagersängerin stand erstmals für eine Serie vor der Kamera – für sie ein besonderes Erlebnis.

Maria Bode / t-online

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Als Sängerin, Entertainerin und Moderatorin hat Beatrice Egli schon viele verschiedene Facetten gezeigt. Jetzt kommt eine neue hinzu: Sie hat ihre erste Schauspielrolle übernommen, wie sie selbst und der Sender Sat.1 verkündeten.

Die 37-Jährige spielt eine Gastrolle in der Serie «Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof». Auf Instagram schrieb Beatrice Egli diesbezüglich, sie dürfe «endlich ein grosses Geheimnis» lüften und freue sich «riesig auf das neue Abenteuer, an dem ich euch endlich teilhaben lassen kann».

Beatrice Egli spielt die Schweizerin Céline Huber, die unvermittelt im Sonnenhof in Weilhausen auftaucht. Dort trifft sie auf Lilli Lamminger, gespielt von Pina Kühr, mit der sie seit einer gemeinsamen Hotelfachausbildung befreundet ist. Céline gewinnt schnell das Vertrauen der Menschen um sie herum. Doch Lilli ahnt, dass sie etwas zu verbergen hat und nicht ohne Grund in den Sonnenhof gekommen ist.

Zu ihrem Serien-Engagement sagte Beatrice Egli: «In den vergangenen Jahren durfte ich vor der Kamera viele unterschiedliche Momente erleben – immer als ich selbst. Nun die Möglichkeit zu haben, eine Figur zu verkörpern und in eine neue Rolle einzutauchen, ist für mich etwas ganz Besonderes. Es ist eine spannende Herausforderung, die grossen Respekt verlangt, mir aber gleichzeitig unglaublich viel Freude bereitet.»

«Du hast es dir verdient»

Eglis Fans freuen sich über die Nachricht und kommentieren zuhauf ihren Beitrag auf Instagram. «Wie cool ist das? Mega!», schrieb jemand. Eine andere Person betonte: «Werde ich garantiert gucken.» Auch zu lesen: «Freue mich so für dich, du hast es dir verdient.»

«Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof» startet am 29. Juni 2026 um 19 Uhr in Sat.1 und auf Joyn. Egli als Céline Huber sei dann ab Spätsommer im Fernsehen zu sehen, wie sie verriet.

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