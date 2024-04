People-News

Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden: Kritik für angeblichen Aprilscherz

Der Comedian und seine Ex-Frau nutzten den 1. April für eine angebliche Schwangerschaftsverkündung. Bei vielen Fans kam dieser Scherz allerdings nicht gut an.

Jennifer Doemkes

«Osterei erfolgreich versteckt!», schreibt Oliver Pocher am Montag zu zwei Instagram-Fotos, die ihn und seine Ex-Frau Alessandra «Sandy» Meyer-Wölden auf einer Aussichtsplattform hoch über einer Stadt zeigen. Auf dem ersten Bild hat der Comedian sein Ohr an die Körpermitte seiner Ex gelegt und blickt dabei stolz lächelnd in die Kamera. Auf dem zweiten küsst er ihren Bauch.

Die 41-Jährige hat die Hand vor die Augen geschlagen und kann sich ein Lachen nicht verkneifen. Eine angebliche Schwangerschaftsverkündung, die dem Datum zufolge einen Aprilscherz nahelegt.

Davon sind auch die meisten Follower überzeugt. Viele drücken ihren Unglauben in den Kommentaren aus oder reagieren mit lachenden Emojis. Auch einige prominente Kollegen äussern sich. «Jaja. Erster April und so. Aber für ein paar Sekunden hattet Ihr mich», gibt Moderatorin Marlene Lufen zu. «Jeder, der den Post zu ernst nimmt, hat die Definition von 'Comedian' nicht verstanden», schreibt Sänger Prince Damien.

Für den Beitrag hagelt es aber auch jede Menge Kritik. «Ein Thema, über das man keine Scherze machen sollte...», schreibt eine Userin. Eine andere stimmt zu: «Man macht keine Witze über eine Schwangerschaft, das ist einfach geschmacklos!» Für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch könnte das verletzend sein, betonen einige.

Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden hatten 2010 geheiratet. Im selben Jahr kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt, im September 2011 folgten Zwillings-Jungs. Die Ehe der beiden wurde 2013 geschieden. Mit Amira Pocherhat der Comedian zwei weitere Söhne, die im November 2019 und im Dezember 2020 geboren wurden. Im August vergangenen Jahres gaben die Pochers ihr Ehe-Aus bekannt.

