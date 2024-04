Der Name welchen Staates deutet an, aus welchen beiden Ländern er 1964 gebildet wurde?

Günther Jauch muss noch etwas an seinem französischen Akzent feilen

Am Ende verabschiedet sich Jauch denn auch mit den Worten: «Viele freuen sich mit Ihnen, dass sie als Französin hier richtig toll aufgetrumpft haben». Und: Auch sein Abend habe damit sehr gut begonnen ...

Doch die überraschende Schlagfertigkeit der Frau, die während der Coronazeit Gotte eines Zirkuskamels war, lässt die Zweifler rasch verstummen. So zeigt sich auch Günther Jauch immer wieder sichtlich amüsiert, zum Beispiel als Masteau auf seine Frage: «Sie haben viele Tiere zu Hause, welche denn?» ihre Antwort mit «Meinen Mann ...» beginnt.

«Eine Dame klingelte bei mir an der Tür und wollte eigentlich Luftballons verkaufen. 20 Minuten später war ich Patentante eines Kamels.»

Doch im Hinblick auf die Kandidaten verschoss die Sendung mit den ersten beiden Kandidaten ihr Pulver bereits am Anfang. Insbesondere die allererste Kandidatin, die Französin Anne Masteau, vermochte auf ganzer Linie zu überzeugen. Dabei hatte nicht nur Jauch, sondern auch die Zuschauerin ob ihres Akzentes zu Beginn etwas Sorge um die Frau aus Xanten. Kann sich eine Französin in einer deutschen Quiz-Show behaupten?

Der deutsche Sender RTL feierte am Sonntag- und Montagabend mit zwei Spezialsendungen von «Wer wird Millionär?» die Ostertage – hoppelnder Osterhase inklusive. Zur Feier des Tages verschenkte Moderator Günther Jauch dabei jeweils einen zusätzlichen Joker, der in Form eines Ostereis gezogen werden durfte.

