Vorwürfe und SMS zeichnen kein gutes Bild von Halle Berry. Bild: Joel C. Ryan

People-News

Schwere Vorwürfe: Hat Halle Berry ihren Sohn misshandelt?

Drei Jahre nach der Scheidung eskaliert der Streit zwischen Halle Berry und Olivier Martinez: Ihr Ex-Mann beantragt das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn und legt brisante SMS vor.

Nadja Zeindler Folge mir

Mehr «Leben»

Halle Berry soll ihren 12-jährigen Sohn bei einem Streit am Hals gepackt und gewürgt haben. Diese schockierenden Vorwürfe erhebt ihr Ex-Mann, Olivier Martinez. Jetzt verlangt der Schauspieler das alleinige Sorgerecht für Maceo.

Die Konsequenz ist drastisch: Laut «People» hat ein Gericht eine einstweilige Verfügung erlassen, die Berrys Kontakt zu ihrem Sohn einschränkt.

SMS als Beweis?

Martinez behauptet, sein Sohn habe ihn nach dem Streit in Panik angerufen und darum gebeten, abgeholt zu werden. Doch die Oscar-Preisträgerin habe ihn nicht gehen lassen wollen.

«People» veröffentlichte mehrere SMS, die in den Gerichtsunterlagen aufgeführt sind. Darin schreibt Berry: «Nein, ich bin damit nicht einverstanden. Er will sich mit seiner Mutter streiten? Was für ein Kind ziehen wir da gross?» Der 12-Jährige habe keinen Respekt vor ihr und sehe sie nur als «wandelnde Geldquelle».

Einen Tag später scheint er wieder bei seinem Vater zu sein und Berry zeigt Reue. In einer SMS schreibt die 60-Jährige ihrem Ex-Mann: «Es tut mir schrecklich leid, was gestern Abend passiert ist – und ich weiss, dass es ihm genauso geht.»

Halle Berry und Olivier Martinez waren zwei Jahre verheiratet – ihr Scheidungskrieg dauerte um einiges länger. Bild: Chris Pizzello

Anwältin streitet alles ab

Berrys Anwältin bezeichnet die einstweilige Verfügung als «völlig unbegründet und bewusst irreführend». Sie fügt hinzu: «Glücklicherweise ist Halle an ein solch ungeheuerliches Verhalten von Herrn Martinez gewöhnt. Auch wenn sie zutiefst betrübt ist, wird sie sich nicht davon abhalten lassen, für das Wohl von Maceo zu kämpfen und ihm die Liebe und Unterstützung zu geben, die er braucht.»

Martinez’ Anwalt erklärte hingegen, für den Schauspieler stünden «Gesundheit, Wohlergehen und Sicherheit des minderjährigen Kindes an oberster Stelle – daher auch sein gerichtlicher Schritt, eine einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt zu beantragen.»

Die Fronten zwischen Halle Berry und Olivier Martinez sind lange verhärtet. Das Paar lernte sich 2010 kennen und heiratete drei Jahre später. Maceo ist ihr einziges gemeinsames Kind.

Die Scheidung zog sich über acht Jahre hin, bevor sie 2023 rechtskräftig wurde. Bislang teilen sich die beiden das Sorgerecht für ihren Sohn. Am 16. Oktober soll nun ein Gericht darüber entscheiden, ob das so bleibt. (schweizheute.ch)