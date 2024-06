Vor dem Konzert von Lena Meyer-Landrut in München kam es zu einem Zwischenfall. Bild: keystone

People-News

Nach plötzlicher Konzertabsage: Lena Meyer-Landrut äussert sich zu den Gründen

Vera Siebnich / watson.de

Mehr «Leben»

Mit ihrem neuen Album «Loyal to myself» tourt Lena Meyer-Landrut aktuell durch Deutschland. Am 28. Juni trat sie noch beim Würth Open Air in Gaisbach auf, anschliessend sollte es für sie eigentlich beim Tollwood-Festival in München weitergehen.

Doch kurz vor ihrem Auftritt in der bayerischen Landeshauptstadt kam es offenbar zu einem Zwischenfall. Das berichten mehrere Medien und Zuschauer:innen vor Ort. Lenas Konzert wurde daraufhin abgesagt.

Zu den genauen Umständen, die zu der Absage führten, will das Tollwood-Festival sich allerdings erst am Montag äussern. Die Fans machen sich nun grosse Sorgen um die Sängerin, die sich nach dem Zwischenfall zunächst nicht mehr persönlich meldete. Stehen womöglich weitere Auftritte von ihr auf der Kippe?

Lena Meyer-Landrut: Konzertabsage in München

Am Samstagabend hätte Lena eigentlich beim Tollwood-Festival in München auftreten sollen. Die ESC-Siegerin sollte dort am selben Abend wie Leony auf der Bühne stehen. Die ehemalige «DSDS»-Jurorin konnte ihren Auftritt auch wie geplant absolvieren, postete in ihrer Story Videos von ihrer Performance bei dem Festival.

Bei Lena hingegen sah es anders aus. Konzertbesucher:innen berichteten laut «n-tv», sie hätten auf den Auftritt gewartet, als eine Durchsage darüber informierte, dass es zu Verzögerungen komme. Der Grund: Eine Person soll zusammengebrochen sein.

Wenig später sei dann eine Frau auf die Bühne gekommen und habe gesagt, dass das Konzert ausfallen müsse. Genauere Gründe dafür nannte sie dem Bericht zufolge zunächst nicht.

Auf der Website des Festivals selbst heisst es:

«Leider musste der Auftritt von Lena kurzfristig, aus plötzlichen gesundheitlichen Gründen abgesagt, werden.»

Weitere Informationen zu dem Zwischenfall sollen am Montag bekannt gegeben werden.

Fans, die selbst vor Ort waren, kritisieren derweil die dortige Organisation. «Bei brühender Hitze mussten wir nach zwei Acts noch eine weitere Stunde in krassester Hitze warten, bis die Info kam, dass das Konzert abgesagt wird», schreibt eine Person auf Instagram.

Sie bemängelt ausserdem, dass das Angebot an kostenlosem Wasser nicht ausreichend gewesen sei. «Kommunikation quasi nicht vorhanden und das löst nachvollziehbar massive Enttäuschung aus», schreibt eine weitere Besucherin.

Dass es zunächst keine weiteren Details zu den Umständen der Absage gab, wirft bei den Fans natürlich Fragen auf. Auf Instagram wollen nun viele wissen, ob Lena selbst der Grund war, warum der Auftritt abgesagt wurde. Das bestätigte die Sängerin dann am Sonntag Nachmittag.

Lena Meyer-Landrut gibt Gesundheits-Update

In einem Instagram-Post äusserte die Sängerin sich zur Konzertabsage in München. Sie erklärte:

«Mir ging es tagsüber schon nicht gut und ich habe dann Abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden.»

Lena bedanke sich bei den Ärzt:innen und Sanitäter:innen, die sie schnell versorgt hätten. Die Sängerin entschuldigte sich auch bei den Fans, die auf einen Auftritt von ihr gehofft hatten. «Mein Gewissen treibt mich um, aber mein Körper hat 'Nein' gesagt», schrieb sie.

Auch zu ihren nahen Zukunftsplänen äusserte Lena sich kurz.

Nächster Auftritt von Lena in Gefahr?

Denn am Sonntag sollte Lena eigentlich bei der Landesgartenschau in Wangen auftreten. Die Veranstalter machen auf ihrer Website auch noch fleissig Werbung dafür, dass die Sängerin ab 20 Uhr bei ihnen auf der Bühne stehen wird.

Lena selbst ist mit einer Prognose offenbar vorsichtiger. «Ich ruhe jetzt und tue alles dafür, die Show heute Abend für euch spielen zu können», erklärte sie in ihrem Statement. Eine definitive Zusage, dass der Auftritt stattfindet, wollte sie allerdings noch nicht geben.

Die Organisator:innen der Landesgartenschau reagierten auf eine watson-Anfrage dazu, ob Lenas Auftritt wie geplant stattfindet, zunächst nicht.