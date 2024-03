People-News

Lena Meyer-Landrut spricht offen über Depressionen und Rückfall

In den vergangenen Monaten deutete Lena Meyer-Landrut immer wieder gesundheitliche Probleme an. Jetzt ging die Sängerin näher darauf ein.

Agnes Wetzel / t-online

2023 war für Lena Meyer-Landrut ein forderndes Jahr. Erst verletzte sich die Sängerin bei einem Reitunfall und zog sich einen doppelten Kreuzbeinbruch zu, Ende des Jahres zeigte sie sich dann auch noch in der Notaufnahme. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch hatte die Musikerin zu kämpfen, wie sie jetzt preisgab.

Lena Meyer-Landrut macht aus ihrer schwierigen Zeit kein Geheimnis. Bild: www.imago-images.de

Zum Jahresende hatte Lena Meyer-Landrut bereits angedeutet, dass das Jahr für sie emotional sehr belastend war: «Der November und Dezember haben mir nochmal den Rest gegeben, aber vielleicht war das auch gut so, schön tief nach unten und dann: nachdenken, reflektieren und mit neuen Gedanken, neuer Energie und neuem Mut ins nächste Jahr», hatte sie in einem Posting auf Instagram geschrieben.

«Gegen die Wand gefahren»

Jetzt kam die 32-Jährige in der YouTube-Dokumentation «Making Loyal» deutlicher darauf zu sprechen. In dem Musikvideo zu ihrem Song «Loyal to myself» wird ein Autounfall gezeigt, der für Meyer-Landrut eine symbolische Bedeutung hat, wie sie erklärt: «Also für mich ist der Crash sozusagen mein Depressionsrückfall im Dezember. Der Crash ist das Negative, dass ich damit gegen die Wand gefahren bin. Und dann steige ich aus und befreie mich davon.»

Für die offenen Worte bekam die Sängerin viel Zuspruch. «Ich finde es wirklich wunderschön und bemerkenswert, wie du deine Gefühle in dem Song widerspiegelst!», kommentierte etwa eine Nutzerin das Video. «Lena, du bist die Beste! Du bist so eine starke Frau! Du bist so taff, so ein toller Mensch», schrieb eine weitere Person.

Ein weiterer Nutzer fand ebenfalls lobende Worte für Meyer-Landrut: «Um so etwas zu schaffen, braucht man ungemein viel Selbstbewusstsein und innere Stärke. Und um die Gefühle seines Herzens zum Ausdruck zu bringen und in Worten wiederzugeben und dies dann auch noch in einen Song umzusetzen, welcher die Menschen zum Mitfühlen bewegt, bedarf es jeder Menge Kreativität, Wortgewandtheit und Talent.»