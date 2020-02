Leben

Justin Bieber hat seinen Schnauz abrasiert



RIP, Biebers «Mustashio» – wie ein Oberlippenflaum zum stolzen Schnauz wurde und starb



Im Hochsommer des Jahres 2014 – wir erinnern uns – war Justin Bieber erst süsse 20 Jahre alt und versuchte sich zum allerersten Mal an einem Schnauz. Doch das Haar spross ausgesprochen zaghaft, alles, was nach Wochen harten Harrens in Erscheinung trat, war ein lichtes Streifchen verwirrter Halme, die sich besonders oberhalb der Mundwinkel zu winzigen Polen zusammentaten, da, so scheint es, waren die Kerngebiete seines noch gehemmten Wuchses.

Da haben sich die forschsten unter ihnen mit ihren dünnen Schäftchen durch die Haut gebohrt, um endlich ihre Köpflein stolz in die Luft zu recken.

«Willkommen, du Zierde verhuschter Männlichkeit!», ist man geneigt zu sagen, denn begegnet man jenem Oberlippenflaum nicht behutsam genug, beleidigt man sein unreifes Erscheinungsbild oder spricht ihm aufgrund seiner ästhetischen Unzulänglichkeit gar seine Daseinsberechtigung ab, so muss man fürchten, er ziehe sich gebrochen zurück und traue sich niemals wieder hervor. Die Psyche von jungen Schnauzhärchen ist zuweilen sehr fragil.

Doch weit gefehlt! Nicht in Biebs Fall! Im Jahre 2020 ist sein Schnauz geradezu zu einem Flechtwerk erster Güte angeschwollen! Selbstbewusst prangt er nun unter der prominenten Nase, der Haare waren plötzlich viele und sie standen Schulter an Schulter wie stramme Soldaten seiner neu gewucherten Männlichkeit.

Schaut und staunt! bild: instagram/justinbieber

Auch in Schwarz-Weiss ist er eine Wucht. bild: instagram/justinbieber

Sowieso ist Justin aktuell ziemlich cool. Irgendwo zwischen verdächtig grossen «Calvin Klein»-Unterhosen, Drogen, Mugshots, illegalen Eierwürfen, Ausschaffungs-Drohungen, Selena, Jesus und seiner Frau Hailey ist er sehr «Yummy» geworden.

Auch daran erinnern wir uns mit Wonne! Bieber als ... äh ... Gesicht von Calvin Klein.

Er mag seinen «Mustashio» so sehr, dass er ihm sogar einen eigenen Namen gab. Nur wie lautet der wohl?

Hinweis für Althochdeutsch Sprechende: In dieser ältesten schriftlich überlieferten Sprachform des Deutschen bedeutet der Name Herrscher. Die Lösung findet ihr ganz unten im Artikel.

Trotz seines formvollendeten Glanzes ist manch einer gegen Mustashio. Jene Leuten wollen ihn weghaben. Doch Justin bleibt stark.

Bis zum 17. Februar 2020. Dem Tag, an dem Justin seinen Schnauz wegrasiert, um wieder zum altbekannten Babyface zurückzukehren. Auf Instagram verkündet er:

«I shaved. MUSTASHIO went on holiday, but he will be back in due time.»

bild: instagram/justinbieber

Hailey freut's (yeeeeee😍) und andere danken wahlweise Gott (Ya praise God) oder Jesus (Thank you Jesus 😂😂😂😂🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾) für die Tötung der Schnauzhaare.

Nur wir sind untröstlich.

ACHTUNG, LÖSUNG: Wie hiess Biebers verendeter Schnauz? bild: instagram/justinbieber

(rof)

