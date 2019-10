Leben

Justin Bieber, seine Hailey, ihre Hochzeit, ihre süssen Haustiere



Definiere «süss»! Justins Hochzeit war schon ganz gut, seine Büsis sind besser

Bereits am 30. September haben sich die beiden Lovebirds Justin und Hailey in aller weissen Pracht und vor dem Altar das Jawort gegeben, jetzt gibts die Fotos dazu. Und zwar im «Montage Palmetto Bluff» Hotel in South Carolina. Geiler Name. Klingt allerdings seltsam unfertig, als wäre der, der ihn sich ausgedacht hat, mitten im Ausdenken gestorben. Unter den Gästen: Diverse Jenners (Kendall und Kylie) und andere, die wir hierzulande nicht kennen, sorry. Dass Beyoncé zur Hochzeit kommen sollte, war und blieb ein Gerücht.

Haileys Kleider kamen von Vivienne Westwood (ein kleines Weisses aus öko- und tierfreundlicher «Friedensseide», wie Westwood sagte) und – die grosse Prachtsrobe aus Spitzen, Perlen und dem Spruch «Till Death Do Us Part» auf dem Schleier von Louis-Vuitton-Designer Virgil Abloh.

Lassen wir doch einfach Bilder sprechen. Sie sind herzerweichend herzig! Die wahre Überraschung folgt allerdings nach den Hochzeits-Slides ...

(sme)

