Leben

People-News

Justin Bieber veröffentlicht 1. Single seit 4 Jahren – Fans flippen aus



People-News

Justin Bieber veröffentlicht erste Single seit 4 Jahren – Fans flippen aus

Bild: AP/Invision

«Yummy». So heisst die neue Single von Justin Bieber. Ja, richtig gelesen. Nach mehr als vier Jahren hat der Sänger wieder einen eigenen Song veröffentlicht.

Zuletzt war der Kanadier als Gastmusiker zu hören, etwa in Ed Sheerans «I Don't Care». «Yummy» ist auch das erste Lied seines für dieses Jahr angekündigte fünfte Studio-Albums.

Ein kurzer Blick in die sozialen Medien zeigt: Es ist schon wieder das Bieber-Fieber ausgebrochen. Die Fans freuen sich riesig über «Yummy».

Und hier ist es nun, das neue Werk von Justin Bieber: Video: YouTube/Justin Bieber

Nicht alle sind zufrieden ...

Das Lyrics-Video zu der Single sammelte innerhalb kürzester Zeit über eine Million Aufrufe auf YouTube. In den Kommentaren finden sich aber auch einige enttäuschte Fans. «Ehrlich, ich hab ein bisschen mehr als das erwartet», schreibt ein YouTube-Nutzer.

Auf Instagram hatte der Sänger Ende Dezember 2019 ein Video veröffentlicht, in dem er unter dem Hashtag Bieber2020 neben einem Album auch eine Tour durch Nordamerika ab Mai und eine Dokumentation über sich versprach. Den Trailer der zehnteiligen YouTube-Serie veröffentlichte der Sänger an Silvester. Darin spricht er über die vergangenen vier Jahre.

Hier das Video: Video: YouTube/Justin Bieber

Bieber redet in dem Video über die «Fehler» seiner Vergangenheit und das, was er durchgemacht habe: «Ich bin der Meinung, dass dieses Album anders ist als die vorherigen – wegen der Phase, in der ich mich gerade in meinem Leben befinde.»

Das Musik-Video zur Single «Yummy» soll am Samstag folgen.

(ll)

Abonniere unseren Newsletter